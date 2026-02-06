Contrataciones bajo la lupa: investigan al presidente de Perú

La fiscalía de Perú abrió una investigación sobre contrataciones supuestamente irregulares de cinco mujeres en el gobierno, en un caso que salpica al presidente interino, José Jerí, cuando faltan dos meses para las elecciones generales en el país.
Jerí asumió el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016. “Se inició una investigación contra los responsables del delito contra la administración pública en el caso de personas que obtuvieron contratos en el Estado tras sostener reuniones privadas con el presidente de la República, José Jerí”, indicaron fuentes del Ministerio Público.
El caso tiene en la mira de momento a los funcionarios que ordenaron las contrataciones, pero la fiscalía no descarta incluir a Jerí si “se presume una posible responsabilidad penal del presidente de la república”. La fiscalía abrió enero otra investigación preliminar contra Jerí por una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.