Contrataciones bajo la lupa: investigan al presidente de Perú

Jerí asumió el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016. “Se inició una investigación contra los responsables del delito contra la administración pública en el caso de personas que obtuvieron contratos en el Estado tras sostener reuniones privadas con el presidente de la República, José Jerí”, indicaron fuentes del Ministerio Público.