La magia de los mejores pueblos turísticos: Perú más allá de Machupicchu

Más allá de sus destinos emblemáticos como Machupicchu, Perú está sorprendiendo al mundo con diversos pueblos que se han vuelto joyas turísticas que invitan a redescubrir el país. Estas localidades están listas para brindar al viajero nuevas experiencias que le permitan acercarse a lo más auténtico del Perú, su gente, sus saberes ancestrales y sus paisajes de ensueño.
A continuación, conozca cinco destinos peruanos que fueron reconocidos por ONU Turismo como los “Mejores Pueblos Turísticos del Mundo” (Best Tourism Villages), una distinción que reconoce a localidades que abrazan el turismo como motor de desarrollo rural y bienestar comunitario, y que tienen un compromiso con la sostenibilidad y la preservación de sus tradiciones.
Maras: la sal que cuenta historias
Uno de estos pueblos es Maras, ubicado en el místico Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco. El lugar resalta por sus impresionantes salineras, formadas por cerca de 3 mil pozos de sal natural alimentados por canales subterráneos, que son todo un espectáculo visual. En esta localidad, que conserva su arquitectura colonial, que fusiona elementos incas y españoles, se puede adquirir esta sal, muy utilizada en la gastronomía, así como chocolates y sales de baño que utilizan este valioso insumo.
El distrito de Maras también tiene otros atractivos increíbles como el complejo arqueológico de Moray, que se caracteriza por sus singulares andenes circulares, y el imponente templo de la Virgen de la Asunción de Tiobamba, ambos enmarcados en un hermoso paisaje andino.
Leymebamba: guardianes de la memoria
Entre montañas llenas de verdor se encuentra Leymebamba, un destino impregnado de la rica historia de la cultura Chachapoyas. Ubicado en Amazonas, una región del noreste peruano, tiene como joya principal el Museo Leymebamba, que alberga a más de 200 momias rescatadas de la enigmática Laguna de los Cóndores, un testimonio vivo de la historia precolombina del Perú.
Este encantador pueblo, con viviendas y templos erigidos con piedras, promueve el ecoturismo responsable y el turismo comunitario, con recorridos a caballo, talleres de artesanías y visitas al Área de Conservación Privada Valle de los Chilchos, hogar de especies endémicas y donde se produce café orgánico de alta calidad.
Quinua: cuna de destacados artesanos
Ubicado en Ayacucho, al sur del Perú, Quinua es un pueblo andino en el que se unen la cultura y la historia. En sus tranquilas y tradicionales calles se pueden observar las casas de los artesanos, cuyas fachadas muestran la belleza de su arte que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Los visitantes pueden ingresar a estas viviendas para adquirir alguna artesanía o para ser parte de talleres vivenciales en los que se aprenden estas técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.
Bajo un hermoso cielo azul y maravillosos paisajes, este lugar cuenta con sitios emblemáticos como el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, que guarda un gran capítulo en la historia: fue escenario de la Batalla de Ayacucho en 1824, decisiva para la independencia del Perú y de Sudamérica. Además, muy cerca de Quinua se encuentra el Complejo Arqueológico Wari, uno de los centros urbanos más grandes del antiguo Perú.
Huancaya: naturaleza viva entre lagunas y cascadas
Con paisajes que parecen sacados de una pintura, Huancaya es un paraíso escondido en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, al este de Lima. Ofrece un maravilloso recorrido por lagunas color esmeralda, cascadas de ensueño y miradores con vistas espectaculares.
Ideal para los amantes de la aventura, Huancaya permite acampar al aire libre, montar a caballo o practicar senderismo. La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, debido a que se cuenta con un clima agradable con días de sol.
Sibayo: el encantador pueblo de piedra
La localidad de Sibayo, en la región Arequipa, parece sacada de un cuento. Sus encantadoras casas e iglesias hechas con piedra y barro que datan del siglo XVIII, la colorida vestimenta de las mujeres, sus tejidos ancestrales y su enfoque en el turismo vivencial la convierten en un destino ideal para quienes buscan desconexión y autenticidad. Conocida como el Pueblo de Piedra, este mágico lugar se encuentra en el valle del Colca, donde también se ubica uno de los cañones más profundos del mundo.
En Sibayo, los viajeros pueden hospedarse en casas de familias locales y aprender de sus tradiciones y costumbres, como presenciar la crianza de llamas y alpacas, o participar en el cultivo de la tierra y el bordado de tejidos, entre otras actividades.
La buena conexión aérea con Perú y las pocas horas de vuelo, representa para los viajeros argentinos, una oportunidad única de descubrir estos pueblos, que permiten vivir experiencias sostenibles, transformadoras y auténticas, con comunidades que abren sus puertas al visitante con orgullo y hospitalidad.
Cómo llegar
Para explorar estos destinos mágicos de Perú, se puede tomar un vuelo hacia Lima desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario o Salta. Una vez en la capital peruana, se puede viajar vía aérea a cada una de estas regiones (Cusco, Arequipa, Amazonas y Ayacucho) y, desde ahí, dirigirse vía terrestre a cada una de estas localidades.