La magia de los mejores pueblos turísticos: Perú más allá de Machupicchu

Quinua: cuna de destacados artesanos

Ubicado en Ayacucho, al sur del Perú, Quinua es un pueblo andino en el que se unen la cultura y la historia. En sus tranquilas y tradicionales calles se pueden observar las casas de los artesanos, cuyas fachadas muestran la belleza de su arte que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Los visitantes pueden ingresar a estas viviendas para adquirir alguna artesanía o para ser parte de talleres vivenciales en los que se aprenden estas técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.