José Jerí, nuevo presidente de Perú: de 38 años, es abogado, afiliado de derecha y defensor de los animales

En una jornada marcada por la crisis política, José Jerí juró como el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte. La ceremonia se llevó a cabo hoy en Lima. Jerí, de 38 años, asumió el cargo que ocupará hasta julio de 2026, luego de que el Congreso destituyera a Boluarte mediante un juicio político sumario.
La destitución de Boluarte se fundamentó en la figura constitucional de "permanente incapacidad moral". Jerí, quien hasta el momento se desempeñaba como presidente del Congreso desde agosto de 2023, asumió el cargo en línea con la sucesión constitucional. Su llegada al Parlamento se produjo en 2021 como congresista suplente, en reemplazo del ex presidente Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado para ejercer el cargo.
Durante la ceremonia de juramento, Jerí se comprometió a "ejercer fielmente el cargo de presidente de la República", así como a respetar la Constitución y las leyes peruanas. Tras firmar el acta correspondiente, recibió la banda presidencial de manos del congresista Fernando Rospigliosi.
En su discurso inaugural, Jerí reconoció la profunda crisis política que atraviesa el país y abogó por la reconciliación nacional. "Hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer. Y a todos, las disculpas del caso y una promesa: comenzar a construir un país que permita la reconciliación entre todos los peruanos", declaró.
En materia de seguridad ciudadana, Jerí identificó a las bandas criminales como el principal desafío y enfatizó la necesidad de una coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones estatales. "Ellos son hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia", aseveró.
Un referente de la derecha peruana
José Jerí nació el 13 de noviembre de 1986 en Jesús María, Lima. Es abogado, graduado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y titulado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Se define como católico y mantiene una relación de pareja, aunque no está casado ni tiene hijos.
Afiliado al partido de derecha "Somos Perú" desde 2013, Jerí ocupó diversos cargos dentro de la organización y se postuló, sin éxito, a elecciones municipales en Lima.
En el año 2021, Jerí asumió como congresista suplente tras la inhabilitación de Vizcarra, a pesar de haber obtenido 11.600 votos de preferencia. Durante su labor legislativa, promovió diversas leyes en materia de seguridad, empleo, economía, educación universitaria, salud, pesca y deporte. Presidió la Comisión de Presupuesto en el periodo 2023-2024 y se desempeñó como vocero de su bancada.
La destitución de Boluarte se produjo a seis meses de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, en las que se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.