José Jerí, nuevo presidente de Perú: de 38 años, es abogado, afiliado de derecha y defensor de los animales

En su discurso inaugural, Jerí reconoció la profunda crisis política que atraviesa el país y abogó por la reconciliación nacional. "Hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer. Y a todos, las disculpas del caso y una promesa: comenzar a construir un país que permita la reconciliación entre todos los peruanos", declaró.