Intento de golpe de Estado en Perú: el ex presidente Castillo fue condenado a más de 11 años de cárcel

Un intento fallido y un país convulsionado

En su mensaje televisado a la nación, Castillo anunció la disolución temporal del Parlamento, la intervención de la Judicatura y su decisión de gobernar a través de decretos. Pero sus órdenes no surtieron efecto: las Fuerzas Armadas y la Policía desconocieron las disposiciones y el entonces mandatario fue detenido poco después, mientras su familia sí logró llegar a la embajada mexicana, donde recibió asilo.