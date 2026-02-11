Es argentino, usó la 7 por Barros Schelotto y sigue siendo el único sudamericano campeón del Super Bowl: cómo llegó a la NFL y quedó en la historia

Detrás del número, hay infinidad de detalles que lo acercan a casa. Usó la 7 en Tampa por su fanatismo por Guillermo Barros Schelotto y Boca Juniors. En la universidad llegó a pedir la 10 por Diego Maradona. Y contó, entre risas, que desde lejos se puede mirar a otros equipos, pero que River no, nunca jamás. También recordó una charla con Diego que, para él, valió como otra final y la comparó con el Super Bowl, y que le resultó imposible explicar lo que sintió cuando el “Diez” le contó que era fanático suyo.