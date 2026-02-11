En Cuba, carbón y paneles solares son armas para sobrellevar la crisis energética

La situación económica Cuba se ha deteriorado gravemente en los últimos años, con todo tipo de carencias y con cortes de electricidad y de falta de combustible que se agravan. Ahora, el estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos, que ya mantiene un embargo a la isla comunista desde hace más de 60 años, hace temer lo peor. A esto se suma que la economía cubana no logra recuperarse y en 2025 se contrajo alrededor del 5%, según un informe reciente del Centro de Estudios de la Economía Cubana.