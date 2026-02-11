Demócratas en Estados Unidos buscan frenar la injerencia en América Latina

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un grupo de representantes del ala progresista del Partido Demócrata propuso una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, lo que se conoce como la Doctrina Monroe.
La resolución, que no tiene vigor de ley y pocas posibilidades de ser aprobada, pide que se sustituya la política de vigilancia e intervención con una de “Nuevo Buen Vecino” para fomentar mejores relaciones y una cooperación profunda y eficaz.
La Doctrina Monroe, que el republicano Donald Trump actualizó en un documento de estrategia militar y diplomacia, fue propuesta por el presidente James Monroe en 1823, en su paso por la Casa Blanca (1817-1825).
Esa doctrina establecía el derecho de Estados Unidos a enfrentar las veleidades imperialistas de las potencias europeas de la época, como Gran Bretaña, Francia o Alemania. Pero con el tiempo la Doctrina Monroe fue interpretada por responsables en Estados Unidos “como un mandato para interferir en los asuntos soberanos” de los países vecinos, dice el documento.
El embargo a Cuba
La propuesta, impulsada por la representante Nydia Velázquez y una veintena de legisladores, propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar todo tipo de ayuda bilateral si hay un cambio de gobierno “extraconstitucional” en un país de la región. También propone la creación de una contraloría independiente en la Organización de Estados Americanos (OEA).
La resolución, apoyada inicialmente por 18 legisladores, según Velázquez, ya fue debatida en 2024, sin llegar a una etapa de votación. Los recientes acontecimientos ameritan que vuelva a ser presentada, aseveró.
“Hace semanas, el gobierno llevó a cabo una operación militar ilegal en Venezuela”, declaró, en alusión al bombardeo y captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro.