Demócratas en Estados Unidos buscan frenar la injerencia en América Latina

El embargo a Cuba

La propuesta, impulsada por la representante Nydia Velázquez y una veintena de legisladores, propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar todo tipo de ayuda bilateral si hay un cambio de gobierno “extraconstitucional” en un país de la región. También propone la creación de una contraloría independiente en la Organización de Estados Americanos (OEA).