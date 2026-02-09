Tensión en Venezuela: Juan Pablo Guanipa volvió a ser detenido tras menos de 12 horas en libertad

La crisis política en Venezuela sumó un nuevo capítulo de tensión: Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes opositores de mayor jerarquía, volvió a prisión tras disfrutar de menos de 12 horas de libertad.
El político había sido excarcelado como parte de un proceso de distensión, pero fue detenido nuevamente tras recorrer Caracas en motoc y reunirse con familiares de otros presos políticos.
La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, alertó sobre la situación denunciando un "secuestro". Según su relato, Guanipa fue interceptado por hombres "fuertemente armados, vestidos de civil" que "violentamente se lo llevaron".
Por su parte, el hijo del dirigente, Ramón Guanipa, exigió una fe de vida a través de la red social X: "Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión".
Poco después de la denuncia, la Fiscalía aclaró que se trató de un nuevo arresto motivado por el incumplimiento de las condiciones impuestas para su libertad, las cuales le restringían realizar declaraciones públicas. El Ministerio Público informó que solicitó al tribunal imponer un régimen de arresto domiciliario.
"Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas", indicó el organismo judicial en un comunicado.
Las declaraciones que provocaron la medida
Durante su breve lapso en libertad, Guanipa ofreció declaraciones a la agencia AFP en las que reivindicó el triunfo opositor en los comicios de 2024. "Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano", afirmó.
El ex gobernador del estado Zulia, detenido originalmente en mayo de 2025, agregó: "El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral".
El incidente ocurre en un momento crítico para Venezuela. Delcy Rodríguez asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. En este escenario, se espera que este martes se apruebe una ley de amnistía general que, en teoría, permitiría la liberación de todos los presos políticos.
A pesar de la recaptura de Guanipa, el proceso de excarcelaciones continúa. La ONG Foro Penal verificó 35 nuevas liberaciones el domingo, sumando cerca de 400 desde el 8 de enero. Entre los beneficiados se encuentran Perkins Rocha, asesor legal de Machado, y Freddy Superlano.
María Constanza Cipriani, esposa de Rocha, confirmó la noticia aunque aclaró que las medidas cautelares son "muy estrictas". "Ahora abogamos por la Libertad plena", expresó.
Previamente, Machado había celebrado este proceso desde el exilio: "Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y le daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos".