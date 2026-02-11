Estados Unidos suaviza restricciones sobre el petróleo de Venezuela

WASHINGTON, Estados Unidos.- Habrá nuevos pasos para suavizar las restricciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias. Así lo anunció ayer el Departamento del Tesoro, que permitirá transacciones con el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal, PDVSA, para el suministro de esos bienes, que contribuyan a “la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo o gas” en el país.
Otra licencia autoriza determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias. Un tercer documento facilita las actividades relacionadas con el sector que involucra al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que regula el transporte marítimo.
Bloqueo
Estados Unidos impuso a fin de 2025 un bloqueo al petróleo venezolano, que en gran parte se exportaba mediante buques cisterna bajo sanciones desde 2019. En enero, Donald Trump ordenó la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa para ser juzgados en Nueva York por narcotráfico.
Con la subida al poder de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez se abrió un diálogo entre ambos gobiernos para permitir que el crudo venezolano saliera sin restricciones, prioritariamente hacia Estados Unidos. Washington asumió el control de los ingresos por esas ventas, y a cambio va permitiendo el fin de las sanciones y trabas que afecta a la petrolera nacional venezolana.