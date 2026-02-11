Estados Unidos suaviza restricciones sobre el petróleo de Venezuela

WASHINGTON, Estados Unidos.- Habrá nuevos pasos para suavizar las restricciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias. Así lo anunció ayer el Departamento del Tesoro, que permitirá transacciones con el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal, PDVSA, para el suministro de esos bienes, que contribuyan a “la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo o gas” en el país.