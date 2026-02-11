Secciones
Mundo

Estados Unidos suaviza restricciones sobre el petróleo de Venezuela
Estados Unidos suaviza restricciones sobre el petróleo de Venezuela
11 Febrero 2026

WASHINGTON, Estados Unidos.- Habrá nuevos pasos para suavizar las restricciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias. Así lo anunció ayer el Departamento del Tesoro, que permitirá transacciones con el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal, PDVSA, para el suministro de esos bienes, que contribuyan a “la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo o gas” en el país.

Otra licencia autoriza determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias. Un tercer documento facilita las actividades relacionadas con el sector que involucra al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que regula el transporte marítimo.

Bloqueo

Estados Unidos impuso a fin de 2025 un bloqueo al petróleo venezolano, que en gran parte se exportaba mediante buques cisterna bajo sanciones desde 2019. En enero, Donald Trump ordenó la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa para ser juzgados en Nueva York por narcotráfico.

Desde Washington, Corina Machado ratificó su vuelta a Venezuela: "El régimen le tiene terror a la verdad"

Desde Washington, Corina Machado ratificó su vuelta a Venezuela: El régimen le tiene terror a la verdad

Con la subida al poder de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez se abrió un diálogo entre ambos gobiernos para permitir que el crudo venezolano saliera sin restricciones, prioritariamente hacia Estados Unidos. Washington asumió el control de los ingresos por esas ventas, y a cambio va permitiendo el fin de las sanciones y trabas que afecta a la petrolera nacional venezolana.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpDelcy Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche
1

Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche

2

Cartas de lectores: perforación descontrolada de pozos en Tucumán

3

Cartas de lectores: El Corte, sin agua

4

Cartas de lectores: Intimación de Rentas

Apps de límites: cuando el celular ayuda a dejar el celular
5

Apps de límites: cuando el celular ayuda a dejar el celular

Sepultura de mascotas: en San Pablo, Brasil, se habilitó su entierro en tumbas familiares
6

Sepultura de mascotas: en San Pablo, Brasil, se habilitó su entierro en tumbas familiares

Más Noticias
Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una Carta a los jueces ante quienes litigo

Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"

Pensábamos que moríamos congeladas: el drama de la alpinista tucumana a 6.000 metros

"Pensábamos que moríamos congeladas": el drama de la alpinista tucumana a 6.000 metros

Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Comentarios