La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la reconversión del centro de torturas del chavismo

El anuncio de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, vuelve a colocar en el centro del debate al edificio de El Helicoide, ubicado en Caracas. Se trata de una construcción que durante años fue denunciada por organismos de derechos humanos como un espacio de detención marcado por abusos sistemáticos y que, según informó La Nación, dejará de funcionar como tal para transformarse en un complejo deportivo y de servicios sociales.