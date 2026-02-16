"La gente se identificó con el equipo": el análisis de Yllana tras su debut en San Martín

Nombres propios y lo que viene

Uno de los puntos altos fue Alan Cisnero. El juvenil se ganó un lugar entre los titulares y aportó desequilibrio y movilidad en el frente de ataque. “A Alan lo veníamos viendo bien. Quizás al inicio era la última opción, pero en los amistosos mostró mucha personalidad. Puede jugar de mediapunta, extremo o interno. Tiene control y aceleración para romper líneas, algo que no teníamos. Hoy nos dio incluso más de lo que esperábamos”, explicó el entrenador, quien remarcó que la elección se basa en el presente y el rendimiento.