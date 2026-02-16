"La gente se identificó con el equipo": el análisis de Yllana tras su debut en San Martín
El entrenador del "Santo" valoró la entrega del plantel pese al empate 0-0 y aseguró que merecieron más ante un rival defensivo. Destacó el nivel de sus jugadores y lamentó el final abrupto por el corte de luz.
El ciclo de Andrés Yllana puso primera en 2026 con un empate que dejó sensaciones mezcladas. San Martín igualó 0-0 frente a Patronato en La Ciudadela y, aunque no consiguió los tres puntos en el debut, el entrenador se mostró conforme con la producción de su equipo y analizó el desarrollo del encuentro con una mirada más estructural que resultadista.
“En líneas generales estoy conforme. Estoy contento con la actitud y la energía del grupo. La gente se identificó con el equipo porque se entregó. Por momentos se jugó bien; en el segundo tiempo bajamos un poco, pero los cambios nos devolvieron la energía que esperábamos”, explicó.
El DT reconoció que todavía hay margen de crecimiento. “Sabemos que podemos mejorar. Hicimos muchas cosas bien, pero podemos darles mayor calidad. Nos vamos con la bronca de no haber convertido, aunque el equipo nunca se desequilibró y siguió buscando”, valoró.
El apagón en el momento inoportuno
Cuando San Martín atravesaba su mejor momento, llegó el apagón que obligó a suspender el partido a los 89 minutos. El “Santo” empujaba y sostenía el control territorial cuando el desperfecto en las luces interrumpió el cierre. “Esa última jugada estaba al caer, era el momento en que estábamos más cerca de hacer la diferencia manteniendo el control. No soy de lamentarme mucho; prefiero mirar hacia adelante y rescatar lo positivo”, sostuvo Yllana.
Ante los cuestionamientos por la falta de profundidad, el entrenador marcó su desacuerdo. “No comparto que no hayamos pasado la línea defensiva. Sabíamos que nos iban a esperar con una línea de cinco casi estática. En el primer tiempo intentamos profundizar; era difícil, pero el equipo encontró alternativas y generó situaciones”, destacó.
En esa línea, agregó: “Con el correr del año van a ver cuántas situaciones le generan a Patronato. Nosotros generamos muchas. Desde lo táctico salió el partido que esperábamos. Nos faltó convertir, pero muchas cosas de las que entrenamos salieron, y eso me da tranquilidad”.
Paciencia y conexión con el hincha
Para Yllana, el contexto también debe contemplarse. El equipo es nuevo y necesita incorporar mecanismos. "Coincido en que debemos sumar calidad, pero el tiempo y este tipo de actuaciones nos van a permitir sostener la energía, que no es fácil”, advirtió.
El DT destacó la madurez del grupo para no desordenarse frente a un rival que apostó al empate y valoró la conexión con la tribuna. “El equipo nunca perdió el equilibrio. Mantuvo el plan que habíamos imaginado y no se desesperó. Nos generaron muy poco y nosotros generamos mucho. La energía con la gente fue muy buena. El hincha es sincero: si ve entrega, acompaña. Esa conexión es lo más gratificante”, valoró el DT.
Nombres propios y lo que viene
Uno de los puntos altos fue Alan Cisnero. El juvenil se ganó un lugar entre los titulares y aportó desequilibrio y movilidad en el frente de ataque. “A Alan lo veníamos viendo bien. Quizás al inicio era la última opción, pero en los amistosos mostró mucha personalidad. Puede jugar de mediapunta, extremo o interno. Tiene control y aceleración para romper líneas, algo que no teníamos. Hoy nos dio incluso más de lo que esperábamos”, explicó el entrenador, quien remarcó que la elección se basa en el presente y el rendimiento.
También detalló el sentido de las variantes. Sobre Kevin López, ex Atlético, destacó su criterio para controlar el medio campo. “Lo pusimos porque habíamos perdido algo de control. Entró muy bien, manejó los tiempos y nos dio pausa con la pelota”. Y sobre Gonzalo “Turbo” Rodríguez, uno de los más aplaudidos por la tribuna, explicó: “Es explosivo, ataca la profundidad y genera situaciones. Además, nos aporta en la pelota parada, algo clave ante un equipo con mucha talla”.
De esa manera, San Martín cerro su primer partido oficial del año. Hay señales positivas, es cierto, y también puntos de mejora desde los cuales el DT buscará construir. La próxima parada será un duelo interesante para medir fuerzas: este sábado, desde las 17, visitará a Almagro por la segunda fecha de la Primera Nacional.