El uno por uno de San Martín frente a Patronato

En el inconcluso empate en La Ciudadela, la línea defensiva fue lo mejor de San Martín. Adelante, Alan Cisnero mostró rebeldía y empuje y fue el mejor del equipo; al resto le faltaron ideas.
Darío Sand (6)
En la primera parte fue un espectador de lujo. En el complemento tuvo un par de intervenciones pero sin demasiado peligro.
Víctor Salazar (6)
En defensa estuvo algo pasado de revoluciones, se lo ve con muchas ganas pero con poco criterio. En ataque creció sobre el final, hizo una gran jugada personal pero el arquero le dijo que no.
Nicolás Ferreyra (6)
Tuvo que manejar las salidas varias veces, no sé equivocó. No pudo ganar demasiado en el área rival.
Ezequiel Parnisari (6)
En el primer tiempo, con el equipo muy adelantado, le tocó manejar el balón en muchas oportunidades. Lo hizo con criterio. En la segunda parte estuvo cerca con un cabezazo.
Lucas Diarte (6)
Aunque casi no sufrió en defensa, se espera mucho más de él en ofensiva. Sus proyecciones ofensivas fueron muy pocas, debe ser una opción con mayor frecuencia.
Benjamín Borasi (4)
Nunca pudo gravitar, le costó el roce con los rivales. Intenta pero está impreciso. Falló la más clara del primer tiempo.
Santiago Briñone (6)
Corta, mete, y hace el trabajo sucio. Cuando salió Juárez, por momentos trató de manejar los hilos, aunque quedó claro que no está para eso.
Jorge Juárez (5)
Tiene buen pie, distribuye. Los defensores se apoyan en él cuando el equipo sale jugando desde el fondo; intenta ser el eje del equipo. Fue de mayor a menor y fue el primer cambio.
Matías García (5)
Trató de hacerse cargo del equipo, pero jugó siempre muy lejos del arco. En el complemento se fue apagando.
Alan Cisnero (6)
Movedizo, molesto para la defensa. Con su presión casi genera que le cometan penal. Se mueve por todo el frente de ataque, está en todas y toma buenas decisiones en los pases. De él salió la más peligrosa del primer tiempo. Se fue aplaudido.
Facundo Pons (5)
Bajó a recibir, pivoteó, luchó, pero no le llegó demasiado la pelota. No tuvo ninguna chance de peligro.
Kevin López (5)
Cuando ingresó se paró al lado de Briñone y prácticamente no la tocó. Con la entrada de Laureano Rodríguez se adelantó en la cancha y generó algo de juego. Puede dar más.
Laureano Rodríguez (-)
Ingresó bien. Le dio movilidad y aire al medio, y le dio libertad a López.
Gonzalo Rodríguez (-)
Tuvo un buen desborde apenas entró, y otro sobre el final; ganó varios córners.
Diego Diellos (-)
Se paró en el área como referencia y la pelota le llegó, pero casi en ninguna pudo controlar bien.
Nicolás Castro (-)
Ingresó justo a tiempo para ver el corte de luz desde dentro del campo de juego. Jugó solo unos instantes, no pudo hacer nada.