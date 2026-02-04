No es albañil ni fontanero: el oficio en auge en España que permite facturar más de 1.500 euros por día

Cuánto queda realmente en el bolsillo de un autónomo

El problema aparece cuando entran en juego los impuestos y los gastos fijos. Al monto total hay que descontarle el IVA del 21%, que va directo a Hacienda, dejando la cifra en 1.291 euros. A eso se le suma el IRPF, que en su caso ronda el 25%.