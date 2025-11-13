¿Hay aumento?: cuánto cobra un albañil por hora en noviembre de 2025

En el mes de noviembre, los trabajadores de la construcción bajo los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/77 y 577/10 recibirán sus haberes actualizados. Esto ocurre tras el último aumento que acordaron la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El incremento terminó de liquidarse en octubre.