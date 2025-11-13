Secciones
¿Hay aumento?: cuánto cobra un albañil por hora en noviembre de 2025

Tras el último aumento que acordaron la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) se dio una modificación salarial.

En el mes de noviembre, los trabajadores de la construcción bajo los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/77 y 577/10 recibirán sus haberes actualizados. Esto ocurre tras el último aumento que acordaron la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El incremento terminó de liquidarse en octubre.

Aquel acuerdo estableció aumentos acumulativos y sumas fijas no remunerativas. Estos ajustes impactan directamente en los ingresos de los albañiles y otras categorías del sector. El personal percibirá así una mejora salarial.

¿Cuánto debe cobrar un albañil o trabajador de la construcción según el último acuerdo salarial?

En noviembre, según indica el medio Mundo Gremial, regirán los mismos valores que en octubre, a la espera de un nuevo acuerdo en el sector, por lo que los ingresos por hora serán :

Oficial Especializado (por hora)

-Zona I: $5.128
-Zona II: $5.692
-Zona III: $7.873
-Zona IV: $10.257

Oficial (por hora)

-Zona I: $4.387
-Zona II: $4.872
-Zona III: $7.381
-Zona IV: $8.774

Medio Oficial (por hora)

-Zona I: $4.054
-Zona II: $4.494
-Zona III: $7.123
-Zona IV: $8.108

Ayudante (por hora)

-Zona I: $3.731
-Zona II: $4.161
-Zona III: $6.916
-Zona IV: $7.463

Sereno (mensual)

-Zona I: $677.895
-Zona II: $755.204
-Zona III: $1.133.293
-Zona IV: $1.355.789

