Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Hoy, para llegar a horario, trabajó de corrido hasta las cuatro de la tarde. Su combustible para el entrenamiento fue apenas una pera y dos bananas compradas al vuelo mientras manejaba hacia Villa Alem. "Somos albañiles y si hay que pintar, pintamos. Hay que ganarse la vida en lo que se pueda porque con el fútbol tucumano no se puede vivir", explica. "Si yo no trabajo, no tengo para comer y se me complica para arreglarme con lo que gano en el club. Si bien me ayuda mucho, no llego a completar", suelta con naturalidad. Es la cruda realidad del futbolista amateur que le roba horas al descanso para cumplir con su trabajo y su pasión.