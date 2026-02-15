"Ojalá logren el ascenso": la historia del capitán de Tucumán Central contada por su padre

No sería el primero. Barrera ya festejó ascensos con San Jorge y con Juventud de Tafí Viejo, en otras categorías, pero el partido de hoy es especial. Su trayectoria también incluye pasos por San Martín desde los 12 años, San José hasta los 18, y luego San Jorge a los 21. Más tarde emigró a Mitre de Santiago del Estero y recaló en Sportivo Guzmán, donde terminó de explotar. Primero como lateral por derecha, después como marcador central, decisión que tomó el “Negro” Guerrero y que terminó de moldear al capitán que hoy lidera a Tucumán Central.