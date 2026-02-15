Secciones
Horóscopo semanal del 15 al 22 de febrero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Amor, trabajo, salud y dinero: descubrí las predicciones completas y preparate para aprovechar las energías a tu favor.

Hace 1 Hs

Cada semana, Mhoni Vidente comparte sus visiones y lecturas del Tarot para guiar a millones de personas. En esta ocasión, anticipa movimientos fuertes en lo laboral, oportunidades económicas inesperadas y decisiones clave en el plano sentimental.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Semana de crecimiento y cambios positivos. Se abre una propuesta laboral o de negocio propio. Tu mejor día será el martes 17 de febrero, con energías alineadas a tu favor.

Salud: cuidá garganta y pulmones.

Amor: compatibles con Leo, Sagitario y Acuario. Posible embarazo si estás en pareja estable.

Números de la suerte: 04, 25, 78.

Colores: amarillo y naranja.

Consejo clave: pagá deudas y ordená tu economía. No confíes en todo el mundo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Torre

Momento de construir bases sólidas. Se activan contratos con personas del extranjero. Mejor día: 18 de febrero.

Salud: estrés e insomnio; necesitás bajar la ansiedad.

Amor: cuidado con un ex que vuelve. Compatibles con Sagitario, Capricornio y Virgo.

Números: 10, 37, 71.

Colores: blanco y rojo.

Consejo: ahorrá y pensá en patrimonio propio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

Semana de madurez y decisiones importantes para tu 2026. Propuesta laboral desde el exterior.

Mejor día: 19 de febrero.

Salud: cuidado con espalda y huesos.

Amor: compatibles con Libra, Acuario y Piscis.

Números: 22, 41, 66.

Colores: azul intenso y rojo.

Consejo: soltá rencores y enfocate en crecer.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

Brillás con estabilidad económica y reconocimiento laboral. Mejor día: 16 de febrero.

Salud: control hormonal y chequeos médicos.

Amor: compatibles con Tauro, Piscis y Escorpión. Posible embarazo, incluso gemelos.

Números: 08, 17, 76.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Consejo: organizá papeles y trámites importantes.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mundo

Semana de éxito y oportunidades, pero debés controlar el ego. Mejor día: 20 de febrero.

Salud: ansiedad e insomnio.

Amor: compatibles con Sagitario, Capricornio y Aries.

Números: 02, 48, 56.

Colores: amarillo y naranja.

Consejo: hacé limpieza energética y mental.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Momento de resolver pendientes y ordenar finanzas. Mejor día: 17 de febrero.

Salud: riñones y páncreas; más agua y menos azúcar.

Amor: compatibles con Capricornio, Tauro y Aries.

Números: 04, 15, 47.

Colores: azul fuerte y blanco.

Consejo: no seas ingenuo en temas económicos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Sol

Semana brillante en lo profesional. Posible aumento de sueldo. Mejor día: 20 de febrero.

Salud: estrés hormonal.

Amor: compatibles con Géminis, Aries y Acuario. Posible embarazo en pareja.

Números: 12, 36, 67.

Colores: naranja y rojo.

Consejo: invertí en tu imagen y formación.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Carruaje

Avance firme en proyectos personales. Mejor día: 16 de febrero.

Salud: gastritis o molestias estomacales.

Amor: compatibles con Piscis, Cáncer y Tauro.

Números: 06, 15, 50.

Colores: rosa mexicano y rojo.

Consejo: menos chismes, más foco en tus metas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Diablo

Semana de dinero rápido y oportunidades, pero protección ante envidias. Mejor día: 20 de febrero.

Salud: migrañas o ansiedad.

Amor: compatibles con Virgo, Leo y Aries.

Números: 11, 19, 68.

Colores: blanco y azul intenso.

Consejo: discreción total con tus planes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Oros

Viajes, negocios y crecimiento económico. Mejor día: 17 de febrero.

Salud: problemas digestivos por estrés.

Amor: compatibles con Tauro, Virgo y Escorpión.

Números: 13, 21, 30.

Colores: blanco y negro.

Consejo: no esperes a nadie para emprender.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Emperador

Poder y liderazgo en lo laboral. Mejor día: 18 de febrero.

Salud: tensión en cuello y espalda.

Amor: compatibles con Acuario, Tauro y Géminis.

Números: 01, 09, 52.

Colores: verde y blanco.

Consejo: cerrá ciclos y enfocá tu energía en el futuro.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Templanza

Semana de calma y crecimiento económico. Mejor día: 19 de febrero.

Salud: dientes y garganta.

Amor: compatibles con Géminis, Virgo y Escorpión. Posible propuesta de matrimonio.

Números: 01, 17, 88.

Colores: rojo y blanco.

Consejo: aprendé a decir que no y valorá tu tiempo.

Horóscopo semanal según Mhoni Vidente

Del 15 al 22 de febrero de 2026, las cartas marcan una semana de decisiones importantes, crecimiento profesional y movimientos económicos inesperados. La clave será actuar con madurez, proteger la energía personal y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Si querés sacarle ventaja a esta semana, no te quedes solo con la predicción: tomá acción. Los astros marcan el camino, pero las decisiones las tomás vos.

