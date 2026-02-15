Horóscopo semanal del 15 al 22 de febrero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente comparte sus visiones y lecturas del Tarot para guiar a millones de personas. En esta ocasión, anticipa movimientos fuertes en lo laboral, oportunidades económicas inesperadas y decisiones clave en el plano sentimental.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna
Semana de crecimiento y cambios positivos. Se abre una propuesta laboral o de negocio propio. Tu mejor día será el martes 17 de febrero, con energías alineadas a tu favor.
Salud: cuidá garganta y pulmones.
Amor: compatibles con Leo, Sagitario y Acuario. Posible embarazo si estás en pareja estable.
Números de la suerte: 04, 25, 78.
Colores: amarillo y naranja.
Consejo clave: pagá deudas y ordená tu economía. No confíes en todo el mundo.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Carta del Tarot: La Torre
Momento de construir bases sólidas. Se activan contratos con personas del extranjero. Mejor día: 18 de febrero.
Salud: estrés e insomnio; necesitás bajar la ansiedad.
Amor: cuidado con un ex que vuelve. Compatibles con Sagitario, Capricornio y Virgo.
Números: 10, 37, 71.
Colores: blanco y rojo.
Consejo: ahorrá y pensá en patrimonio propio.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Carta del Tarot: El Loco
Semana de madurez y decisiones importantes para tu 2026. Propuesta laboral desde el exterior.
Mejor día: 19 de febrero.
Salud: cuidado con espalda y huesos.
Amor: compatibles con Libra, Acuario y Piscis.
Números: 22, 41, 66.
Colores: azul intenso y rojo.
Consejo: soltá rencores y enfocate en crecer.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Carta del Tarot: La Estrella
Brillás con estabilidad económica y reconocimiento laboral. Mejor día: 16 de febrero.
Salud: control hormonal y chequeos médicos.
Amor: compatibles con Tauro, Piscis y Escorpión. Posible embarazo, incluso gemelos.
Números: 08, 17, 76.
Colores: azul fuerte y amarillo.
Consejo: organizá papeles y trámites importantes.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Carta del Tarot: El Mundo
Semana de éxito y oportunidades, pero debés controlar el ego. Mejor día: 20 de febrero.
Salud: ansiedad e insomnio.
Amor: compatibles con Sagitario, Capricornio y Aries.
Números: 02, 48, 56.
Colores: amarillo y naranja.
Consejo: hacé limpieza energética y mental.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Carta del Tarot: El Juicio
Momento de resolver pendientes y ordenar finanzas. Mejor día: 17 de febrero.
Salud: riñones y páncreas; más agua y menos azúcar.
Amor: compatibles con Capricornio, Tauro y Aries.
Números: 04, 15, 47.
Colores: azul fuerte y blanco.
Consejo: no seas ingenuo en temas económicos.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Carta del Tarot: El Sol
Semana brillante en lo profesional. Posible aumento de sueldo. Mejor día: 20 de febrero.
Salud: estrés hormonal.
Amor: compatibles con Géminis, Aries y Acuario. Posible embarazo en pareja.
Números: 12, 36, 67.
Colores: naranja y rojo.
Consejo: invertí en tu imagen y formación.
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Carta del Tarot: El Carruaje
Avance firme en proyectos personales. Mejor día: 16 de febrero.
Salud: gastritis o molestias estomacales.
Amor: compatibles con Piscis, Cáncer y Tauro.
Números: 06, 15, 50.
Colores: rosa mexicano y rojo.
Consejo: menos chismes, más foco en tus metas.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Carta del Tarot: El Diablo
Semana de dinero rápido y oportunidades, pero protección ante envidias. Mejor día: 20 de febrero.
Salud: migrañas o ansiedad.
Amor: compatibles con Virgo, Leo y Aries.
Números: 11, 19, 68.
Colores: blanco y azul intenso.
Consejo: discreción total con tus planes.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Carta del Tarot: As de Oros
Viajes, negocios y crecimiento económico. Mejor día: 17 de febrero.
Salud: problemas digestivos por estrés.
Amor: compatibles con Tauro, Virgo y Escorpión.
Números: 13, 21, 30.
Colores: blanco y negro.
Consejo: no esperes a nadie para emprender.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Carta del Tarot: El Emperador
Poder y liderazgo en lo laboral. Mejor día: 18 de febrero.
Salud: tensión en cuello y espalda.
Amor: compatibles con Acuario, Tauro y Géminis.
Números: 01, 09, 52.
Colores: verde y blanco.
Consejo: cerrá ciclos y enfocá tu energía en el futuro.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Carta del Tarot: La Templanza
Semana de calma y crecimiento económico. Mejor día: 19 de febrero.
Salud: dientes y garganta.
Amor: compatibles con Géminis, Virgo y Escorpión. Posible propuesta de matrimonio.
Números: 01, 17, 88.
Colores: rojo y blanco.
Consejo: aprendé a decir que no y valorá tu tiempo.
Horóscopo semanal según Mhoni Vidente
Del 15 al 22 de febrero de 2026, las cartas marcan una semana de decisiones importantes, crecimiento profesional y movimientos económicos inesperados. La clave será actuar con madurez, proteger la energía personal y aprovechar las oportunidades que se presenten.
Si querés sacarle ventaja a esta semana, no te quedes solo con la predicción: tomá acción. Los astros marcan el camino, pero las decisiones las tomás vos.