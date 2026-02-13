Cada vez que el calendario marca viernes 13, la superstición vuelve a ocupar un lugar central en conversaciones, redes sociales y medios de comunicación. Para muchas personas, se trata de una jornada marcada por la mala fortuna, un día en el que conviene evitar decisiones importantes, viajes o compromisos trascendentes por temor a que algo salga mal.
La creencia no surgió de manera aislada. El número 13 fue considerado históricamente un símbolo de desequilibrio en diversas tradiciones, mientras que el viernes quedó asociado a episodios religiosos y acontecimientos que reforzaron su carga negativa. Con el paso del tiempo, ambos elementos se combinaron hasta consolidar una de las supersticiones más extendidas del mundo occidental.
¿Por qué el viernes 13 se asocia con la mala suerte?: la historia detrás de la superstición
La identificación del 13 con la mala fortuna en Occidente se nutre de tradiciones religiosas, relatos históricos y mitos antiguos. Dentro del cristianismo, uno de los episodios más citados es la Última Cena: Jesús se reunió con sus 12 apóstoles y Judas Iscariote, considerado el comensal número 13 y recordado por su traición. A ello se suma la convicción de que la crucifixión ocurrió un viernes, lo que consolidó la combinación de ambos elementos.
La Biblia también aporta un componente simbólico en el Apocalipsis, donde el capítulo 13 describe la irrupción de “la Bestia”, asociada al número 666. Pero la carga negativa del 13 excede el ámbito cristiano: en la mitología nórdica, Loki aparecía como el invitado número trece en los banquetes, encarnando el caos y el engaño.
Viernes 13: la historia detrás de la mala suerte, de la Cábala y los templarios a la cultura popular
Para la numeróloga Julieta Rutenberg, la asociación entre el viernes y el número 13 fue estigmatizada con el paso de los siglos. En diálogo con Clarín, señaló que “la Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas; en el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la Bestia”. También evocó la tradición escandinava que ubica a Loki como el decimotercer invitado en los banquetes del Valhalla, presencia ligada al desorden y la fatalidad.
Esa construcción simbólica se afianzó durante la Edad Media, cuando la Iglesia católica alimentó la idea de que los aquelarres estaban integrados por 13 brujas, consolidando al número como una cifra temida. A la dimensión mítica se suman hechos históricos que reforzaron su fama, como la persecución ordenada por el rey Felipe IV de Francia contra los caballeros templarios el viernes 13 de octubre de 1307, proceso que culminó con la disolución de la orden en 1312.
En el siglo XX, la cultura popular amplificó el temor. En 1907, el escritor y corredor de Bolsa Thomas W. Lawson publicó la novela Viernes 13, donde imaginó el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. Ese mismo año, el buque Thomas W. Lawson —del que había sido propietario— naufragó cerca de Inglaterra y, según el propio autor, cuando recibió la noticia en Estados Unidos aún era viernes 13.