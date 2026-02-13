¿Por qué el viernes 13 se asocia con la mala suerte?: la historia detrás de la superstición

Para la numeróloga Julieta Rutenberg, la asociación entre el viernes y el número 13 fue estigmatizada con el paso de los siglos. En diálogo con Clarín, señaló que “la Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas; en el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la Bestia”. También evocó la tradición escandinava que ubica a Loki como el decimotercer invitado en los banquetes del Valhalla, presencia ligada al desorden y la fatalidad.