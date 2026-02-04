Alerta climática: qué ciudades de Argentina que podrían quedar tapadas de agua en 75 años
El avance del cambio climático y la suba del nivel del mar plantean un escenario inquietante: estudios y proyecciones científicas advierten qué ciudades de Argentina podrían quedar total o parcialmente bajo el agua en las próximas décadas.
El mapa de la Argentina tal como se lo conoce hoy podría no ser el mismo dentro de 75 años. El aumento del nivel del mar, la erosión costera y los eventos climáticos extremos empiezan a perfilar un futuro en el que algunas ciudades quedarían expuestas a inundaciones permanentes, con consecuencias profundas para millones de personas.
Aunque para muchos se trata de una amenaza lejana, especialistas en clima y ambiente ya analizan cuáles son las zonas más vulnerables del país y qué factores aceleran este escenario. Desde áreas costeras hasta regiones atravesadas por grandes ríos, el avance del agua deja una pregunta inquietante: ¿qué ciudades argentinas podrían quedar tapadas bajo el agua hacia fines de este siglo?
Dos estudios realizados por organismos avanzados indicaron un futuro catastrófico. Uno de ellos fue realizado por la organización meteorológica Climate Central de Estados Unidos e indicó que la temperatura sufrirá un aumento global en los próximos 75 años.
Por otra parte, científicos singapurenses pronosticaron una elevación del nivel del mar. La investigación fue realizada en la Universidad Tecnológica de Nanyang (UTN) y proyectó una elevación del mar de hasta 1.9 metros, lo que produciría cambios importantes sobre la topografía argentina y los terrenos a los que tenemos acceso hoy en día.
Ciudades argentinas que quedarían bajo el agua para 2100
Un informe de Climate Central encendió las alarmas sobre el impacto del cambio climático en distintas regiones del país, con especial foco en Buenos Aires y Entre Ríos. Según el estudio, un aumento global de la temperatura de 3° podría provocar el deshielo de los grandes cuerpos de agua congelada en los polos, lo que derivaría en la inundación de algunas zonas de ambas provincias.
En el territorio bonaerense, el riesgo alcanza a ciudades costeras como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, expuestas por su ubicación frente al océano Atlántico. A esto se suman áreas vinculadas a grandes ríos, como el Delta del Río de la Plata, el río Uruguay y el río Paraná, que podrían afectar a localidades como Lanús, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Quilmes y Tigre. En Entre Ríos, el impacto alcanzaría a Diamante, Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.