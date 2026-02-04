Alerta climática: qué ciudades de Argentina que podrían quedar tapadas de agua en 75 años

En el territorio bonaerense, el riesgo alcanza a ciudades costeras como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, expuestas por su ubicación frente al océano Atlántico. A esto se suman áreas vinculadas a grandes ríos, como el Delta del Río de la Plata, el río Uruguay y el río Paraná, que podrían afectar a localidades como Lanús, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Quilmes y Tigre. En Entre Ríos, el impacto alcanzaría a Diamante, Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.