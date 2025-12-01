Secciones
1973. El infortunado viaje de la Pachamama a la ciudad

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 6 Hs

El helado miércoles 18 de julio de 1973 Rosa Ramona Reyes, la Pachamama, se perdió en la ciudad y fue llevada a la noche a la comisaría 7a, de Villa Luján. La anciana -que según se dijo entonces, tenía 121 años- había decidido “hacer unas visitas en la ciudá”; juntó un atado de ropas en su casa en Los Zazos, subió a un camión y se largó a la capital.

La crónica de LA GACETA del jueves 18 cuenta que camión la dejó con sus bártulos en avenida Colón y Lavalle y la ciudad “se le cerró con toda su indiferencia”. Ella quería buscar a su amiga Mercedes Melchora Ávalos y empezó a preguntar a la gente. “Caían las primeras sombras de la noche y apretaba el frío y los vecinos se alertaron por esta viejita que se sentó en un umbral y avisaron a la policía”.

Llegó un patrullero y ella pensó que la habían reconocido y la iban a llevar a hacer las visitas. Hasta que se dio cuenta de que la habían llevado a la comisaría. “¿Por qué me hacen así?”, preguntó, sin que le den respuesta. “Yo solo i’ venío de visitas”.

Los policías preguntaron en la Dirección de Turismo. “No, aquí no tenemos nada que ver con la Pachamama”, respondió una empleada. El comisario, entonces, llamó a la Dirección de Ceremonial, oficina que luego transmitió la orden del gobernador Amado Juri de que la lleven al Instituto Infantil “9 de Julio” a la espera de que algún familiar la reclame.

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

En LA GACETA del viernes se cuenta que “pasó una noche poblada de sueños”, según contaron las monjas del instituto. Con las primeras luces del día la Pachamama recogió sus cosas e intentó irse a buscar a Melchora. A mediodía la noticia se había propagado y llegaron a verla empleados de Turismo y del Ministerio de Bienestar Social, que le prometieron ubicar a Melchora.

A la tarde le hicieron un desagravio en Turismo, con una delegación de artesanos y bagualeros de los Valles. Ella protestó por el descuido y la falta de respeto a su autoridad. La bagualera Ávalos le dijo que se quedaría en su casa mientras se encuentre en la capital. “¡Que había sío linda la ciudá!”, exclamó ella.

En la foto se ve a la Pachamama, a Melchora cantando y en el medio, el secretario de Difusión, Miguel Ángel Cosiansi.

La historia fue relatada en la obra de teatro “Por las hendijas del viento (Pachamama, cusiya, cusiya... una historia nuestra)”, de Carlos Alsina, interpretada por Rosita Ávila (segunda foto), y también fue llevada al cine.

Comentarios