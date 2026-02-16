Secciones
El laberinto de impunidad: los juicios que se realizaron por el caso Lebbos
Hace 4 Hs

El asesinato de Paulina Lebbos en febrero de 2006 desencadenó una serie de procesos judiciales que, más que buscar al autor material, desnudaron cómo se protegió a los culpables desde el Estado. Estas son las claves de cada proceso:

1. El inicio de la “pista oficial” (2013)

El primer juicio oral no fue por el crimen, sino por las maniobras para desviar la investigación inicial. Se juzgó a los policías que intervinieron en el hallazgo del cuerpo en la zona de Tapia y que durante el proceso obstaculizaron la pesquisa.

Imputados: Enrique García (ex comisario de Raco), Manuel Yapura y Roberto Lencina (policías).

Sentencia: García y Yapura fueron condenados a 5 años de prisión por falsificación de actas y perjurio. Lencina recibió 2 años de ejecución condicional. Fue la primera prueba tangible de que la policía había “plantado” pruebas y mentido sobre el hallazgo.

2. El juicio a la cúpula del poder (2018-2019)

Fue el debate más extenso de la historia de Tucumán (135 audiencias). Se juzgó el encubrimiento agravado por parte de los funcionarios que respondían al entonces gobernador José Alperovich, a quien la Justicia incluso ordenó investigar.

Imputados: Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de Policía), Héctor Brito (ex jefe de la Regional Norte) y Waldino Rodríguez (policía). También se juzgó a Roberto Gómez (acusado de partícipe por usar el celular de Paulina).

Sentencia:

Eduardo Di Lella y Hugo Sánchez: 6 años de prisión.

Nicolás Barrera: 5 años y 6 meses.

Héctor Brito: 5 años.

Waldino Rodríguez: 3 años de ejecución condicional.

Roberto Gómez: absuelto por el beneficio de la duda respecto al homicidio

3. La condena del Fiscal

En noviembre de 2021, llegó al banquillo el hombre que tuvo la causa durante siete años sin avances significativos: el ex fiscal Carlos Albaca.

Imputado: Carlos Albaca (ex fiscal de Instrucción).

Sentencia: 6 años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado (11 hechos en total). Se comprobó que dejó que las pruebas se pudrieran y no siguió pistas clave de forma deliberada.

4. Los pactos de silencio

Hasta el momento se desarrollaron cuatro juicios abreviados contra personas por falsos testimonios o encubrimientos. Estos fueron los resultados:

Francisco Picón, policía que llegó a ser subjefe de la Fuerza: dos años de prisión de ejecución condicional por falso testimonio

Fernando Maruf, ex jefe del D 2: tres años de prisión de ejecución condicional por encubrimiento.

Ramón Marcelo Fernández, empleado de Vialidad. Se impuso una probation falso testimonio que debía cumplirse en la peña Tanque Rojas.

Virginia Mercado, amiga de Paulina: en un juicio abreviado se firmó un convenio por una pena de tres años de prisión condicional por encubrimiento. El juez Patricio Prado puede aceptarlo o no. Está en estudio.


Temas José AlperovichTucumánRacoPaulina LebbosCarlos AlbacaEduardo Di LellaCaso Paulina LebbosHugo Sánchez
