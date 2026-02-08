Secciones
Atlético Tucumán

Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

El "Decano" busca sumar de a tres por primera vez en lo que va del torneo ante el "Verde".

Hace 2 Hs

Atlético Tucumán enfrenta esta tarde a Sarmiento de Junín en condición de visitante, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El "Decano" llega al estadio Eva Perón con la intención de sumar de a tres por primera vez en lo que va del torneo.

El encuentro se juega a partir de las 17, con la supervisión por el árbitro Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría. La transmisión en vivo estará a cargo de la señal TNT Sports Premium.

Posibles formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Lucas Suárez; Cristian Zabala, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Jhon Renteria y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola. DT: Hugo Colace.

Ramiro González, antes del debut de la Reserva: "El objetivo es que los chicos lleguen a Primera"

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

"San Martín es mucho más grande que Atlético": la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

Se conoció la lista de convocados de la Reserva de Atlético Tucumán para el debut ante Aldosivi

La Reserva de Atlético sonrió en "La Feliz": qué mostraron los refuerzos y el sello del nuevo DT

1

2

3

4

5

6

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

