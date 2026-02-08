Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán enfrenta esta tarde a Sarmiento de Junín en condición de visitante, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El "Decano" llega al estadio Eva Perón con la intención de sumar de a tres por primera vez en lo que va del torneo.
El encuentro se juega a partir de las 17, con la supervisión por el árbitro Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría. La transmisión en vivo estará a cargo de la señal TNT Sports Premium.
Posibles formaciones
Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Lucas Suárez; Cristian Zabala, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Jhon Renteria y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola. DT: Hugo Colace.