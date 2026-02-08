"Perdimos todos, pero principalmente pierdo yo": Hugo Colace tras la derrota en Junín

Hugo Colace hizo su análisis tras la caída de Atlético Tucumán en Junín por 2-1 frente a Sarmiento. “Tuvimos un arranque malo y se nos hizo todo cuesta arriba, no jugamos bien”, reconoció. También consideró el “Verde” aprovechó una jugada confusa dentro del área para ampliar la diferencia. Colace sostuvo que el equipo intentó reaccionar en el complemento y valoró la búsqueda ofensiva tras el descanso. “En el segundo tiempo salimos a buscarlo y llegamos al gol”, señaló.