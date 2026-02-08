Secciones
DeportesFútbol

"Perdimos todos, pero principalmente pierdo yo": Hugo Colace tras la derrota en Junín

El entrenador analizó la derrota de Atlético Tucumán ante Sarmiento de Junín por 2-1, en un encuentro que tuvo los goles de Junior Marabel y Diego Churín para el local, mientras que Maximiliano Villa marcó el descuento para la visita.

DURO ANÁLISIS. Tras la derrota, el DT Decano fue crítico sobre el funcionamiento del equipo. DURO ANÁLISIS. Tras la derrota, el DT "Decano" fue crítico sobre el funcionamiento del equipo.
Hace 1 Hs

Hugo Colace hizo su análisis tras la caída de Atlético Tucumán en Junín por 2-1 frente a Sarmiento. “Tuvimos un arranque malo y se nos hizo todo cuesta arriba, no jugamos bien”, reconoció. También consideró el “Verde” aprovechó una jugada confusa dentro del área para ampliar la diferencia. Colace sostuvo que el equipo intentó reaccionar en el complemento y valoró la búsqueda ofensiva tras el descanso. “En el segundo tiempo salimos a buscarlo y llegamos al gol”, señaló.  

Consultado sobre el funcionamiento en relación a partidos anteriores, dio su mirada. “Para mí jugamos bien los encuentros pasados, solo nos faltó el gol”, afirmó.  El DT también argumentó algunas decisiones tácticas, como las ubicaciónes de Gabriel Compagnucci y Renzo Tesuri. “Compagnucci es lateral volante y hoy jugó de volante; Tesuri es un jugador que llega de área a área y se siente cómodo ahí”, justificó. 

Sobre la presión por los resultados, el estratega fue contundente. “No ganar siempre, genera presión”, consideró, y se hizo cargo del momento. “Perdimos todos, pero principalmente pierdo yo”, cerró el entrenador del “Decano”, que buscará recuperarse frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Temas Club Atlético Sarmiento de JunínJunínClub Atlético TucumánHugo ColaceTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

De tortuga a liebre
3

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
4

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
5

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

Comentarios