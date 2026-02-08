"Perdimos todos, pero principalmente pierdo yo": Hugo Colace tras la derrota en Junín
El entrenador analizó la derrota de Atlético Tucumán ante Sarmiento de Junín por 2-1, en un encuentro que tuvo los goles de Junior Marabel y Diego Churín para el local, mientras que Maximiliano Villa marcó el descuento para la visita.
Hugo Colace hizo su análisis tras la caída de Atlético Tucumán en Junín por 2-1 frente a Sarmiento. “Tuvimos un arranque malo y se nos hizo todo cuesta arriba, no jugamos bien”, reconoció. También consideró el “Verde” aprovechó una jugada confusa dentro del área para ampliar la diferencia. Colace sostuvo que el equipo intentó reaccionar en el complemento y valoró la búsqueda ofensiva tras el descanso. “En el segundo tiempo salimos a buscarlo y llegamos al gol”, señaló.
Consultado sobre el funcionamiento en relación a partidos anteriores, dio su mirada. “Para mí jugamos bien los encuentros pasados, solo nos faltó el gol”, afirmó. El DT también argumentó algunas decisiones tácticas, como las ubicaciónes de Gabriel Compagnucci y Renzo Tesuri. “Compagnucci es lateral volante y hoy jugó de volante; Tesuri es un jugador que llega de área a área y se siente cómodo ahí”, justificó.
Sobre la presión por los resultados, el estratega fue contundente. “No ganar siempre, genera presión”, consideró, y se hizo cargo del momento. “Perdimos todos, pero principalmente pierdo yo”, cerró el entrenador del “Decano”, que buscará recuperarse frente a Estudiantes de Río Cuarto.