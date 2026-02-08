Otra decepción y van: Atlético Tucumán sigue sin respuestas en el Apertura

Si el análisis no es más crudo, tiene que ver con que los cambios le funcionaron bien a Colace y abren ciertas expectativas a futuro. Sobre todo, Lautaro Godoy, con dinámica y buenas conexiones, le cambió la cara al equipo. Franco Nicola aportó lo suyo y Maximiliano Villa entró derecho y en la primera pelota que tocó consiguió el descuento que cambió el guión de lo que quedaba de partido: Atlético empujó y Sarmiento, que sufrió la ineficacia de su delantero paraguayo Junior Marabel (erró tres manos a mano clarísimos), terminó pidiendo la hora.