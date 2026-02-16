Cartas de lectores: El proyecto de recuperación de la zona de El Bajo

EI interesante el proyecto de recuperación y darle otro aspecto a la zona de El Bajo. Ojalá se pueda llevar a cabo; la intención no es nueva, los antecedentes son varios. Tanto la plaza Gregorio Aráoz de La Madrid, que nadie sabe que existe, obra de Celestino Gelsi y de Ramón I. Martínez, es de propiedad de la provincia. En el edificio funcionó el Concejo Deliberante 1973- 76 y distintas reparaciones municipales es del municipio. Como antecedentes recuerdo a la ex concejal Mazaglia de Vargas Aignasse, y un proyecto ocupando la Intendencia en forma conjunta como secretario de Gobierno, cuando ordenamos mediante decreto que la Dirección de Planeamiento proceda a estudiar la reubicación de los vendedores fijos que ocupan la plaza. Nada se hizo. Una cosa es que sea área protegida, otra que forzosamente el municipio tiene que intervenir forzosamente y antes de sancionar cualquier norma se debe estar de acuerdo con él. Espero que lo veamos; no es cosa de pintar paredes, ganaremos en cambiar el aspecto y darle otro motivo a la zona, que da lugar a un aspecto de toda índole poco edificante.