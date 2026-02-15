¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en la Argentina y en qué provincia está?

La fotografía fue tomada desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y más tarde publicada por el Observatorio de la Tierra de la NASA. El lago alcanza unos 10 kilómetros de ancho en su sector máximo y es una cuenca de escasa profundidad que se llena tras precipitaciones abundantes. A medida que pasan los días y debido a la fuerte radiación solar de la región, el agua se evapora y deja expuestas grandes extensiones de sal cristalizada, lo que genera su apariencia cambiante.