La historia de El Bajo: entre rieles, pantanos y abandono

La idea de secar esas lagunas de la zona, que incluía al parque, se remonta a 1831, en el inicio de la gobernación de Alejandro Heredia, proyecto que no logró concretarse sino hasta después de décadas con la construcción del parque 9 de Julio, cuyo objetivo era sanear algunas pestes de los pantanos, entre ellas el cólera y la malaria. El promotor de este saneamiento fue el médico y senador nacional Alberto León de Soldati.