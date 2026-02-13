La NASA y SpaceX lanzaron la Crew-12 para normalizar las operaciones en la Estación Espacial

En una mañana marcada por la urgencia institucional y la precisión técnica, la NASA y SpaceX lanzaron hoy la misión Crew-12 desde Cabo Cañaveral. El despegue, realizado a las 7:15 (hora argentina) desde el Complejo 40, no fue un movimiento de rutina: la misión debió adelantarse para cubrir el vacío dejado por la Crew-11, que el pasado 15 de enero protagonizó la primera evacuación de emergencia por razones médicas en la historia de la estación.