Secciones
Mundo

La NASA y SpaceX lanzaron la Crew-12 para normalizar las operaciones en la Estación Espacial

Tras la histórica evacuación médica de la misión anterior, la cápsula de SpaceX despegó con éxito para restaurar la capacidad operativa del laboratorio orbital.

Esta madrugada despegó el cohete de NASA y Space X. Esta madrugada despegó el cohete de NASA y Space X.
Hace 3 Hs

En una mañana marcada por la urgencia institucional y la precisión técnica, la NASA y SpaceX lanzaron hoy la misión Crew-12 desde Cabo Cañaveral. El despegue, realizado a las 7:15 (hora argentina) desde el Complejo 40, no fue un movimiento de rutina: la misión debió adelantarse para cubrir el vacío dejado por la Crew-11, que el pasado 15 de enero protagonizó la primera evacuación de emergencia por razones médicas en la historia de la estación.

A bordo de la cápsula Dragon viaja un equipo internacional de élite liderado por la comandante Jessica Meir y el piloto Jack Hathaway (EE. UU.), junto a la francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Su llegada es vital: desde enero, la ISS funciona con una tripulación reducida de solo tres personas, lo que compromete el mantenimiento y las investigaciones de un complejo que cuesta 3.000 millones de dólares anuales.

Durante su estancia de ocho meses, los astronautas se convertirán en "conejillos de indias" de la ciencia. Realizarán ecografías vasculares para entender cómo cambia la circulación en gravedad cero, estudiarán bacterias vinculadas a la neumonía y ejecutarán simulacros de aterrizaje lunar, preparándose para el próximo gran salto de la humanidad hacia Marte.

Esta misión reafirma además que, a 400 kilómetros de altura, la diplomacia sobrevive a las tensiones terrestres. La cooperación entre Washington y Moscú sigue siendo el motor de la ISS, un laboratorio que ya tiene fecha de despedida: en 2030, tras tres décadas de historia, será guiado hacia una desintegración controlada sobre el "Punto Nemo", el cementerio espacial del Pacífico.

Temas Vladimir PutinDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué se evacuaron los astronautas de la estación espacial?

¿Por qué se evacuaron los astronautas de la estación espacial?

Alerta espacial: una llamarada solar de máxima intensidad impactó en la Tierra

Alerta espacial: una llamarada solar de máxima intensidad impactó en la Tierra

Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
2

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
3

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán
4

Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación
5

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años
6

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Más Noticias
Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Lisandro Catalán: “Con La Libertad Avanza hay una oposición real”

Lisandro Catalán: “Con La Libertad Avanza hay una oposición real”

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Una tajante orden del papa León XIV frena a los tradicionalistas

Una tajante orden del papa León XIV frena a los tradicionalistas

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Comentarios