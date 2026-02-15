Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis
A partir de los 50 años, la pérdida de densidad ósea se acelera y aumenta el riesgo de fracturas. Sin embargo, existe un ejercicio específico que ayuda a fortalecer los huesos, mejorar el equilibrio y prevenir la osteoporosis de forma natural.
Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios que afectan la salud ósea, especialmente después de los 50 años. La disminución de la densidad mineral ósea puede volver a los huesos más frágiles y vulnerables, lo que incrementa el riesgo de fracturas y limita la calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una de las enfermedades más frecuentes en adultos mayores y una de las principales causas de discapacidad.
En este contexto, la actividad física cumple un rol fundamental como herramienta de prevención. Existe un tipo de ejercicio en particular que estimula la formación ósea, fortalece los músculos y mejora la estabilidad corporal, lo que contribuye a reducir el riesgo de caídas y a preservar la salud de los huesos a largo plazo.
¿Cuál es la mejor actividad físcia para la salud de los huesos?
Pero no toda la actividad físcia propone los mismos beneficios para cuidar de estos tejidos. En ese aspecto, los endocrinólogos, expertos en el equilibrio hormonal del cuerpo, señalan un tipo de ejercicio en particular que es altamente recomendable para la salud de los huesos.
Cualquier forma de actividad física es beneficiosa, pero si tu objetivo es preservar la masa ósea y muscular, el entrenamiento de resistencia es el más indicado.
Según indica la Dra. Janet Rubin, endocrinóloga de la Universidad de Carolina del Norte al medio La Razón, este tipo de ejercicio debería ser una prioridad, especialmente para mujeres posmenopáusicas, quienes suelen perder tanto masa muscular como ósea. "Muchos de mis pacientes hacen actividades como caminar, practicar yoga o dedicarse a la jardinería, pero esto no es suficiente. Para fortalecer y conservar los huesos, es vital añadir entrenamiento de resistencia", afirma.
¿Cuál es el mejor ejercicio para prevenir la osteoporosis?
Diversos estudios respaldan esta afirmación, demostrando que el entrenamiento de fuerza, realizado al menos tres veces por semana, es crucial para mantener la densidad ósea. Este tipo de entrenamiento se basa en el uso de la resistencia mediante contracciones msuculares para lograr fortalecer los músculos así como los huesos del organismo.
Existen una serie de ejericicos que comprenden el entrenamiento de fuerza. Entre los esenciales, las sentadillas y dominadas están presentes. Pero existe uno que es sumamente ventajoso. Según la Dra Rubin, la actividad más indicada es la plancha. Este ejercicio, que no requiere equipamiento especial, fortalece varias áreas del cuerpo y puede realizarse incluso si se padece osteoporosis en la columna. Si no podés realizar una plancha convencional, podés optar por hacerla contra una pared, lo que ofrece beneficios similares.