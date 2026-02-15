Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios que afectan la salud ósea, especialmente después de los 50 años. La disminución de la densidad mineral ósea puede volver a los huesos más frágiles y vulnerables, lo que incrementa el riesgo de fracturas y limita la calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una de las enfermedades más frecuentes en adultos mayores y una de las principales causas de discapacidad.