Incidentes frente al Congreso: "Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados"

“No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol”, sostuvo la ministra Alejandra Monteoliva.

Hace 30 Min

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, respaldó este miércoles el accionar de las fuerzas federales tras los incidentes registrados durante la manifestación que se registró afuera del Congreso en contra de la reforma laboral y afirmó que las personas involucradas en los hechos de violencia “van a ser identificados”.

“Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay dos detenidos por agredir al personal. Tenemos tres efectivos de Gendarmería heridos y uno de la Policía Federal”, precisó la funcionaria en X. 

Además, advirtió sobre la presencia de grupos violentos durante la protesta. “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias”, sostuvo.

Posteriormente, Monteoliva amplió sus declaraciones y reiteró que avanzarán con la identificación de los responsables a partir del material recolectado. “Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones". 

"Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”, sentenció. 

