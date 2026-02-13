Subem 2026: requisitos, cronograma y dónde retirar la tarjeta en la Capital antes del inicio de clases
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el operativo de entrega y renovación de la tarjeta SUBEM, el boleto educativo municipal destinado a estudiantes que residen en la Capital y asisten a instituciones públicas de la ciudad. En los primeros días, ya se actualizaron más de 4.300 beneficios.
Desde la sede de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1.270, la directora del área, María Colombano, destacó el inicio anticipado del operativo. “Arrancamos antes porque el 2 de marzo comienzan las clases y queremos que las familias tengan tiempo para hacer el trámite sin amontonarse. La intendenta, Rossana Chahla, nos pide especialmente que no haya colas ni esperas innecesarias”, explicó.
Más de 4.300 tarjetas renovadas
Colombano precisó que ya se renovaron 4.336 tarjetas y que el universo estimado de beneficiarios ronda los 40.000 estudiantes, entre nivel primario, secundario y universitario.
“Hay días con muchísima gente y otros más tranquilos, como hoy por la lluvia y la previa del feriado de Carnaval. Pero creemos que la semana que viene será muy intensa”, anticipó.
La funcionaria recordó que en experiencias anteriores -como el operativo realizado en diciembre de 2024- llegaron a atender hasta 5.000 personas por día. “Fue un éxito, no tuvimos quejas y el sistema hoy está muy aceitado”, remarcó.
Requisitos y documentación
Para acceder o renovar el beneficio, los estudiantes deben:
Tener domicilio en San Miguel de Tucumán.
Asistir a una institución pública ubicada en la Capital.
Utilizar líneas urbanas del 1 al 19.
Además, deben presentar:
DNI (se trabaja con número de trámite para corroborar domicilio).
Libreta escolar, en caso de haber pasado de curso.
Certificado de alumno regular, si son ingresantes o no cuentan con libreta.
Quienes ya posean la tarjeta SUBEM del año anterior deben llevarla para agilizar el trámite. “Si traen la tarjeta, la habilitación demora apenas tres minutos. Y quienes la hayan perdido reciben una nueva sin costo”, aclaró Colombano.
Universitarios y docentes
En relación con los estudiantes universitarios, la directora adelantó que el objetivo es comenzar la entrega a principios o mediados de marzo. “Muchas veces arrancamos en abril, pero este año queremos hacerlo antes”, aseguró.
En ese caso, deberán presentar constancia de alumno regular y acreditar que están cursando materias.
También se prevé la actualización del beneficio para docentes municipales, una vez que la Dirección de Educación remita los listados correspondientes.
Horarios y cronograma especial
La atención al público se realiza de lunes a viernes, de 8 a 18, en San Lorenzo 1270. En el mismo edificio funciona el call center municipal, que opera de 8 a 20.
Por el feriado de Carnaval, la próxima semana la atención comenzará el miércoles y se organizará por orden alfabético según el apellido:
Miércoles: de la A a la G
19 de febrero: de la H a la Q
20 de febrero: de la R a la Z
“El trámite es simple. No es necesario venir a las seis de la mañana. Estamos con tiempo y queremos que el proceso sea ordenado”, insistió Colombano.