Subem 2026: requisitos, cronograma y dónde retirar la tarjeta en la Capital antes del inicio de clases

Desde la sede de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1.270, la directora del área, María Colombano, destacó el inicio anticipado del operativo. “Arrancamos antes porque el 2 de marzo comienzan las clases y queremos que las familias tengan tiempo para hacer el trámite sin amontonarse. La intendenta, Rossana Chahla, nos pide especialmente que no haya colas ni esperas innecesarias”, explicó.