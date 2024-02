El Siprosa irá a las escuelas para llenar las fichas médicas

“La ficha más extensa contiene una serie de articulados por los cuales el niño debe ser evaluado por un médico clínico, por un fonoaudiólogo, un oftalmólogo y un odontólogo. La idea es tratar de coordinar que no hay un plazo de tiempo acotado para presentar las fichas y que de esta forma puedan ir presentándola a lo largo de todo el año, esto es importante para que las mamás no salgan corriendo y saturen los centros de atención, no hay ninguna obligación de presentarla ni en marzo ni en abril, se podrá hacer durante todo el año”, explicó Hilal.