Melconian hizo un diagnóstico escéptico sobre la reforma laboral: “Sin crecimiento, esto va a la nada”

Carlos Melconian analizó la reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado con una mirada crítica. Para el economista, el debate actual corre el riesgo de volverse "obsoleto" si el Gobierno no logra atacar el problema de fondo: la falta de crecimiento genuino que arrastra el país desde 2011. “A partir de una reforma laboral no está garantizado crecer; lo relevante es el nivel de actividad”, sentenció.