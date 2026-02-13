Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

La reforma laboral que avanza en el Congreso busca saldar una deuda histórica: la regulación de los trabajadores de plataformas como Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, crea la figura del "prestador independiente de plataformas tecnológicas", un marco jurídico que reconoce derechos operativos pero ratifica que no existe una relación de dependencia con las empresas.