Nueva represión policial a la marcha frente al Congreso en medio del debate por el Presupuesto 2026

Las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir este miércoles la tradicional marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación, en el marco del debate en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2026 y otros proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei. El operativo incluyó camiones hidrantes, gases lacrimógenos y empujones, y dejó al menos un manifestante mayor afectado por gas pimienta.