Secciones
Política

El diputado Benegas Lynch justificó las concesiones oficiales para destrabar la reforma laboral

“Las votaciones son para ganar, no para que te llenen la cara de dedos”, afirmó el presidente de la bancada libertaria.

Javier Milei y Alberto Benegas Lynch Javier Milei y Alberto Benegas Lynch
Hace 1 Hs

En la antesala de una sesión decisiva en el Senado, el oficialismo bajó un mensaje de pragmatismo. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, defendió la estrategia de aceptar modificaciones en el proyecto de reforma laboral, al apelar a una metáfora pugilística: “Cuando te metés en el recinto es para ganar, no para que te llenen la cara de dedos”, afirmó.

El presidente de la comisión de Presupuesto reconoció que la negociación fue necesaria para sortear la resistencia del kirchnerismo y de los gremios. Bajo la premisa de que “lo perfecto es enemigo de lo posible”.

Benegas Lynch admitió que el Gobierno prefirió resignar puntos del esquema original -como los cambios drásticos en el fondo de indemnizaciones y los aportes compulsivos- para garantizar la gobernabilidad.

Defensa del empleo y el mercado

Pese a las concesiones, el legislador fue tajante al negar que la reforma implique una quita de beneficios: “No se va a perder ningún derecho; al contrario, se va a facilitar que quienes están fuera del sistema, especialmente los jóvenes, consigan trabajo”. Según su visión, el objetivo no es ser "pro-empresa" sino "pro-mercado", al eliminar las barreras de salida que, a su juicio, funcionan hoy como barreras de entrada al empleo.

La agenda de reformas y seguridad

Más allá de lo laboral, Benegas Lynch trazó un panorama de la "reconstrucción" que busca el Ejecutivo. Defendió la apertura económica para fomentar la competencia -al poner como ejemplo la baja de precios en el sector textil- y se refirió a la baja de la edad de imputabilidad, un debate que el Congreso abordará en sesiones extraordinarias. 

“Trece años es una edad en la que ya se sabe lo que está bien y lo que está mal”, sentenció, al vincular la delincuencia juvenil con años de "laxitud legal" frente a grupos criminales.

Temas Buenos AiresJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Contra la reforma laboral: convocan a una jornada de protesta frente al Rectorado de la UNT

Contra la reforma laboral: convocan a una jornada de protesta frente al Rectorado de la UNT

Reforma laboral: cuáles son los principales cambios que negoció el oficialismo antes del debate

Reforma laboral: cuáles son los principales cambios que negoció el oficialismo antes del debate

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Comentarios