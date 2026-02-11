El diputado Benegas Lynch justificó las concesiones oficiales para destrabar la reforma laboral

En la antesala de una sesión decisiva en el Senado, el oficialismo bajó un mensaje de pragmatismo. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, defendió la estrategia de aceptar modificaciones en el proyecto de reforma laboral, al apelar a una metáfora pugilística: “Cuando te metés en el recinto es para ganar, no para que te llenen la cara de dedos”, afirmó.
El presidente de la comisión de Presupuesto reconoció que la negociación fue necesaria para sortear la resistencia del kirchnerismo y de los gremios. Bajo la premisa de que “lo perfecto es enemigo de lo posible”.
Benegas Lynch admitió que el Gobierno prefirió resignar puntos del esquema original -como los cambios drásticos en el fondo de indemnizaciones y los aportes compulsivos- para garantizar la gobernabilidad.
Defensa del empleo y el mercado
Pese a las concesiones, el legislador fue tajante al negar que la reforma implique una quita de beneficios: “No se va a perder ningún derecho; al contrario, se va a facilitar que quienes están fuera del sistema, especialmente los jóvenes, consigan trabajo”. Según su visión, el objetivo no es ser "pro-empresa" sino "pro-mercado", al eliminar las barreras de salida que, a su juicio, funcionan hoy como barreras de entrada al empleo.
La agenda de reformas y seguridad
Más allá de lo laboral, Benegas Lynch trazó un panorama de la "reconstrucción" que busca el Ejecutivo. Defendió la apertura económica para fomentar la competencia -al poner como ejemplo la baja de precios en el sector textil- y se refirió a la baja de la edad de imputabilidad, un debate que el Congreso abordará en sesiones extraordinarias.
“Trece años es una edad en la que ya se sabe lo que está bien y lo que está mal”, sentenció, al vincular la delincuencia juvenil con años de "laxitud legal" frente a grupos criminales.