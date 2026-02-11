El diputado Benegas Lynch justificó las concesiones oficiales para destrabar la reforma laboral

En la antesala de una sesión decisiva en el Senado, el oficialismo bajó un mensaje de pragmatismo. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, defendió la estrategia de aceptar modificaciones en el proyecto de reforma laboral, al apelar a una metáfora pugilística: “Cuando te metés en el recinto es para ganar, no para que te llenen la cara de dedos”, afirmó.