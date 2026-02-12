La elección y lección de Bad Bunny

Las audiencias en vivo, esas que batieron récords, estaban expectantes por cómo iba a manifestarse Bad Bunny -el “Conejo Malo”- en un momento de gran confrontación política en el país comandado por Donald Trump. Muchos aguardaban una declaración directa sobre la situación de los millones de inmigrantes que hoy temen la deportación del país que eligieron como destino. Sin embargo, no hubo un mensaje explícito; hubo señales, algunas más sutiles que otras. Bad Bunny no buscó un posicionamiento extremo ni profundizar la brecha entre estadounidenses y latinos. Todo lo contrario: su show fue una invitación a reconocernos como un continente enorme, diverso, rico y colorido, con sus penas y alegrías.