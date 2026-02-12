Cartas de lectores: El Corte de nuevo sin agua

En El Corte un grupo de vecinos sufrimos falta de agua desde la tormenta. 24 horas. Casi a modo de letanía venimos reclamando a la SAT cuyo teléfono no contesta. En mi condición de vecina y usuaria ya no sé qué hacer para que el organismo atienda mi pedido y dé explicaciones. En notas en LA GACETA anunciaban obras que no se han cumplido. El consumo está incrementado por el desmesurado desarrollo y la aparición de establecimientos. Algunos amigos no resisten la tentación de decir que el nombre de la zona es profético.
Carmen Perilli
carmenperilli@gmail.com
