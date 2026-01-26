El Carnaval de Los Tekis: cartelera y precio de las entradas

Falta cada vez menos para la edición 2026 del Carnaval de Los Tekis, el multitudinario festival que la banda jujeña de folklore fusión impulsa desde hace algunos años y que ya se convirtió en una de las celebraciones más convocantes del norte argentino.

Con una grilla cargada de figuras nacionales y cuatro noches consecutivas de música, de baile y de carnaval, el evento vuelve a despertar expectativas en torno de la programación y del valor de las entradas.

La nueva edición se realizará en la Ciudad Cultural, ubicada en Alto Padilla, en San Salvador de Jujuy. El festival tendrá lugar los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 del mes que viene, en coincidencia con el fin de semana largo del Carnaval. Este feriado “XXL” favorece la llegada de público de distintas provincias.

Además de Los Tekis, anfitriones y protagonistas centrales de cada una de las jornadas, la cartelera reúne artistas de distintos géneros y estilos. El viernes 13 subirán al escenario Luck Ra, Los Nocheros, Carafea, Coroico, Ángelo Aranda, Los Melli y DJ’s invitados. El sábado 14 será el turno de Luciano Pereyra, Kapanga, Franco Barrionuevo, Coroico, Willy Campero, Los de Jujuy y DJ’s invitados. El domingo 15 se presentarán Desakta2, Lázaro Caballero, Los Nombradores del Alba, Coroico, Tunay, Llokallas y DJ’s invitados. El cierre, el lunes 16, estará a cargo de El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, La Pepa Brizuela, Los Tabaleros, Coroico, Diableros y DJ’s invitados. Cab recordar que, como se menciona renglones arriba, Los Tekis estarán todas las noches sobre el escenario.

En cuanto a las entradas, desde la organización explicaron que los valores se determinan por tramos de venta, con cupos limitados y precios que aumentan a medida de que se avanza de etapa. Actualmente, según informa la ticketera oficial Paseshow, la entrada general del segundo tramo para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 tiene un valor de $ 45.000, mientras que la entrada general del tercer tramo para el lunes 16 cuesta $ 55.000.

Como novedad para esta edición, se lanzó el “abono carnavelero”, que permite acceder a las cuatro noches pagando el equivalente a tres jornadas. El pase general tiene un precio de $120.000 e incluye el ingreso con un único código QR.

Sector VIP

También se ofrecen tickets para el sector preferencial “No Somos Nada”, que cuenta con barras y sanitarios exclusivos, acceso diferenciado y una ambientación especial. En su primer tramo, este sector tiene un valor de $ 150.000 y no requiere la compra de una entrada general adicional.

Los precios no incluyen cargos por servicio ni costos financieros. Los menores de seis años no abonan entrada y las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo, por orden de llegada y hasta agotar cupo -resulta necesario que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente-.

Las entradas pueden adquirirse de manera online en Paseshow o en puntos físicos habilitados; en Tucumán, se venden en La Rockería, Buenos Aires 39, local 6, en San Miguel de Tucumán.

La expectativa es alta y la organización recomienda adquirir los tickets con anticipación, ante la alta demanda que suele registrarse en cada edición del tradicional Carnaval de Los Tekis.

Eacbdmsa vcdm svab mc amdb vcdbnmav

Laasdf et, auctor in mauris. Donec cons eleifend enim m. Quisque lorem justo, eleifend vitae fringilla eget, auctor in mauris. Donec cons eleifend enim nulla hendrerit justo. In convallis urna quis justo ae elementum turpis vel elit fermen tum blandit. Etiam preti um lectus sed velit ultricies vel fermentum elit aliquet. Praesent eros purus, egestas sit amet facilisis a, rutrum ut lacus. Duis aliquet convallis interdum. Quisque lorem justo, eleifend vitae fringilla eget, auctor in mauris. Donec cons eleifend enim m. Quisque lorem justo, eleifend vitae fringilla eget, auctor in mauris. Donec cons eleifend enim nulla hendrerit justo. In convallis urna quis justo ae elementum turpis vel elit fermen tum blandit. Etiam preti um lectus sed velit ultricies vel fermentum elit aliquet. Praesent eros purus, egestas sit amet facilisis a, rutrum ut lacus. Duis aliquet convallis interdum. Quisque lorem justo, eleifend vitae frinet, auctor in mauris. Donec cons eleifend enim m. Quisque lorem justo, eleifend vitae fringilla eget, auctor in mauris. Donec cons eleifend enim nulla hendrerit justo. In convallis urna quis justo ae eleme