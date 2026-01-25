Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán
Cumbia, cuarteto y otros géneros populares sonarán en Ranchillos, San Pablo, Concepción, Lastenia y Lomas de Tafí. Termina la Fiesta de la Verdura en El Mollar y hay agenda oficial en otros espacios turísticos con acceso libre.
El Carnaval en Tucumán tiene a Horizonte Producciones como un sello de referencia, en tanto responsable de las fiestas que ya comenzaron y seguirán hasta avanzado febrero.
Si bien la celebración oficial al Rey Momo (con feriados incluidos y fin de semana extralargo) es el lunes 16 y martes 17 del próximo mes, hoy explotan las propuestas en toda la provincia con una agenda centrada en la música tropical popular y con cuatro referencias artísticas que recorrerán las distintas sedes: Damián Córdoba, Willy Campero, Dany Hoyos y Los Herrera.
Infaltable todos los años es el Carnaval de Ranchillos “Al rojo vivo”, que estará en el Club San Antonio entre las 16 y las 23, y donde también -aparte de los mencionados- estará el Grupo Ternura.
En tanto, con los mismos músicos en vivo, habrá shows en el Club Atlético San Pablo (comenzarán a las 16 para terminar a la medianoche en el estadio Máximo Nougués de avenida San Martín y calle 9, en la localidad de San Pablo del -castigado por las lluvias- departamento de Lules); mientras que el Concepción Fútbol Club (en la localidad del sur tucumano homónima) abrirá sus puertas desde las 19.
El recorrido musical llegará también a la Peña Don Juan en la cercana Villa Río Hondo de Santiago del Estero, que sumará además a Enrique Maza y a Los Príncipes de la Guaracha.
La cartelera de Horizonte se renovará todos los fines de semana hasta que el feriado del lunes 16 concentre su actividad en el club Central Córdoba con la intervención estelar de Karina y muchos más.
Cumbia y cuarteto
Por aparte de esa productora, hay otras iniciativas carnavaleras como la que tendrá lugar en la histórica La Carpa Tropical de Lastenia (República 397), a partir de las 17. En su primera fecha, recibirá a referentes nacionales como Cachumba, La Orquesta Kaluqueña, Chiquino y su Maravilla, Los Avelinos, Franco Paz (con los principales éxitos del Cuarteto Leo en formato tributo) y el folclore norteño de Sangre Mansera.
A partir de las 19, en Lomas de Tafí, Las Lomitas (sobre Colectora Norte, en el kilómetro 2,5) se transforma en un gran escenario de cumbia y cuarteto, con una grilla que anuncia a Alejandro Véliz, secundado por Cachumba y La Orquesta Kaluqueña, junto a los Dj’s Coco Ferreyra y Vera, y con la conducción de Jony Aguilar y Carlos Álvarez. “No será solo un evento musical popular, sino una experiencia turística integral que celebra la identidad, el encuentro y la alegría, en una propuesta que apunta al espíritu inclusivo y familiar”, plantearon los responsables. Como incentivo especial, las mujeres tendrán ingreso gratuito hasta las 20.
En El Mollar concluirá hoy la Fiesta Nacional de la Verdura, con una agenda variada en el escenario del club Defensores de El Mollar: Lázaro Caballero, Ismael Véliz, Enrique Maza, Quinto de Oro, Jony, Trópico, Furia Santiagueña, Los Parranderos, Los Tremendos, Estilo Urbano, Sensación 10, Dani Rojas y la danza de Caporales Sonko Sallpa.
Propuestas gratuitas
Por aparte de los eventos con entrada paga, hay numerosas otras actividades con acceso libre y gratuito.
En el balneario El Boyero de Trancas (y organizado por ese municipio) se anuncia folclore desde las 14, con las actuaciones de Martín Vázquez, D’Pura Cepa, Dúo Benjamín, Instinto Folklórico y El Clan, en un predio donde habrá stands de la feria de economía social.
Ya por la noche, en Tafí Viejo continuará el 11° Festival Cultural de Verano “40° a la sombra” en la plaza 12 de Octubre del barrio Diagonal Norte de Los Pocitos, que abarcará talleres de pintura y caricatura, danzas internacionales, muestra del Archivo Histórico, un local con las publicaciones de Tafí Viejo Ediciones y los recitales de Nahuel Vargas, Taficeños, Romina Chejolán, el Instituto Superior de la Danza y la Comparsa Sol de Oro, con la animación de Manuel García.
A la misma hora, en la Plaza de los Inmigrantes de Monteros y dentro del ciclo Cultura por los Barrios actuarán Bruno Resino, Franco Varela, Gastar Rodríguez, La Quemazón, Carly Castro, Canto Nuestro y Alma Huayna, junto a los ballets Sangre de mi Tierra (de León Rougés) y de la academia San José (Amberes). También se ofertará la producción de artesanos y emprendedores locales.
En el cerro San Javier, en el contexto del complejo turístico del Cristo Bendicente, a las 17 se presentará la academia Luna Tucumana con clases de danzas tradicionalistas, seguida del baile clásico y contemporáneo de Pía Lorente y Alejandra de Amicis (integrantes de los cuerpos estables de la Provincia) y de los sonidos aportados por La Changada, Flor Escalante y Nico Ramos, con sets de Dj’s tucumanos. El anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal recibirá a Benjamín Zamorano y a la Banda Explosiva en una nueva edición de “Música al atardecer”. Todas las propuestas al aire libre se suspenden en caso de mal tiempo.
Además, dentro de las propuestas privadas pero también gratuitas, en el patio central cubierto del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), a las 18.30 se presentará el cantautor tucumano Álvaro Olmos, con una selección de sus más de 100 canciones propias y una trayectoria que lo llevó por escenarios de Latinoamérica y Europa y le valió el premio Mercedes Sosa en una categoría que fusiona poesía y emoción en cada interpretación.
En el Bar Irlanda (Catamarca 380), a las 21.30 la banda tucumana Rocket Queen rendirá homenaje al hard rock de los 90 de Aerosmith. El grupo está conformado por Mauro Ammar, Jorge Trujillo, Samuel Oré, Cristhian Juárez, Iván Trujillo y Javier Cirnigliaro.
Otras opciones
Para completar la grilla, en la capital -al mediodía- se presentará en la peña La Casa de Yamil (España 153) Sonkoy Tucma y La R’ Junta; al tiempo que desde las 20 en Restó Boris (San Juan 1.131) habrá jazz y blues con Trío McTrío.
Desde las 21, en Oskar Bar de Música habrá una zapada con entrada a la gorra a cargo de los anfitriones Julio D’Zavalia, Emiliano Vega, Valerio Carrillo Badino y Juan de la Tierra, reunidos en The Jam.
También a las 21, Don Luca hará su tributo a Sumo en De Fierro Resto Bar de Tafí del Valle (ubicado en ruta 325, La Banda, a medio kilómetro del puente).