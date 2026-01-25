Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

A partir de las 19, en Lomas de Tafí, Las Lomitas (sobre Colectora Norte, en el kilómetro 2,5) se transforma en un gran escenario de cumbia y cuarteto, con una grilla que anuncia a Alejandro Véliz, secundado por Cachumba y La Orquesta Kaluqueña, junto a los Dj’s Coco Ferreyra y Vera, y con la conducción de Jony Aguilar y Carlos Álvarez. “No será solo un evento musical popular, sino una experiencia turística integral que celebra la identidad, el encuentro y la alegría, en una propuesta que apunta al espíritu inclusivo y familiar”, plantearon los responsables. Como incentivo especial, las mujeres tendrán ingreso gratuito hasta las 20.