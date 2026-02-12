San Javier celebrará una mega peña de Carnaval con show y entrada gratuita

Pero para esta ocasión especial, habrá un servicio también por la madrugada. Desde la organización de la Mega Peña de Carnaval se anunció que habrá tres salidas desde la avenida Aconquija y Camino del Perú hasta el Polideportivo: a las 20, a las 20.30 y a las 21. Para el regreso se programaron dos salidas: la primera, a las 5.30 de la madrugada del lunes 16 desde el Complejo Polideportivo hasta el Portezuelo; la segunda será a las 6, desde San Javier hasta la avenida Aconquija y Camino del Perú.