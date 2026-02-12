San Javier celebrará una mega peña de Carnaval con show y entrada gratuita

Las Yungas del cerro San Javier se preparan para vivir un fin de semana excepcional. Las fiestas de Carnaval ya empezaron a teñir de colores cada rincón del norte argentino y Tucumán no será la excepción a las celebraciones. Por quinto año consecutivo, la villa veraniega será sede de uno de los encuentros más convocantes de la provincia, que incluirá un show gratuito y todo un cronograma para facilitar el traslado de los interesados en participar.
Tal como se anunció desde los sitios de comunicación de turismo de San Javier, este domingo se llevará a cabo la quinta edición de la Mega Peña Carnavalera. El encuentro ya forma parte de la identidad local y cada año reúne a vecinos, visitantes y turistas para celebrar con la música, las tradiciones y las formas de divertirse propias del verano norteño.
Peña carnavalera gratuita en San Javier
La convocatoria ya fue lanzada y se gestionaron también facilidades para la participación de quienes no viven en el cerro. La Línea 118 –los colectivos que habitualmente suben hasta San Javier– prestará un servicio especial de traslado este domingo y lunes por la madrugada para que los festejos puedan realizarse de manera segura para todos.
Desde las 20, el Complejo Polideportivo de San Javier se convertirá en escenario de una gran fiesta. Habrá un show del cual estarán a cargo artistas como Christian Herrera y Gladys “La Bomba Tucumana”, además de otras figuras de la música provincial que harán vibrar los cerros al ritmo del carnaval. Se presentarán también Belén Herrera, El Quinto de Oro, Trópico Wawa, Natal, La Bancada, Stilo Chamamé, Sangre Mansera, Dúo San Javier y la academia de danzas folklóricas Luna Tucumana.
La entrada será libre y gratuita para todos los que quieran asistir y vivir una noche inolvidable. El festejo podrá aprovecharse al máximo, debido a que el lunes siguiente, 16 de febrero, será feriado y gran parte de los trabajadores no deberán prestar servicios.
Transporte hasta la peña de Carnaval de San Javier
La Línea 118 tiene traslados periódicos desde la Terminal de Ómnibus hasta El Portezuelo, con pasada por San Javier y puntos de interés como el Cristo Bendicente o la cascada del río Noque. La frecuencia de los viajes en verano es de una salida cada dos horas: a las 6 parte el primer colectivo que baja a la ciudad y a las 8 parte el primer colectivo que sale desde la Terminal. El último servicio en subir sale del punto de partida a las 18. El último servicio en bajar partirá desde el Portezuelo hasta San Miguel de Tucumán a las 21.
Pero para esta ocasión especial, habrá un servicio también por la madrugada. Desde la organización de la Mega Peña de Carnaval se anunció que habrá tres salidas desde la avenida Aconquija y Camino del Perú hasta el Polideportivo: a las 20, a las 20.30 y a las 21. Para el regreso se programaron dos salidas: la primera, a las 5.30 de la madrugada del lunes 16 desde el Complejo Polideportivo hasta el Portezuelo; la segunda será a las 6, desde San Javier hasta la avenida Aconquija y Camino del Perú.