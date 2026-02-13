Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

La jornada arrancó pasada por agua, con 18 grados y un 99% de humedad que se sentirá todo el día.

LLUVIA. No te olvides el paraguas porque se esperan lluvias durante todo el viernes. LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO LLUVIA. No te olvides el paraguas porque se esperan lluvias durante todo el viernes. LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 1 Hs

Tucumán se encuentra en alerta amarilla y la lluvia se haría presente durante todo el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

La jornada comenzó lluviosa, con 18 grados, humedad del 99%, vientos del sur a 13 kilómetros por hora y visibilidad a 7.000 metros. Para la tarde se espera que la máxima no supere los 25 grados.

La misma tendencia se espera para el sábado, aunque las temperaturas oscilarían entre los 20 y los 29 grados con probables precipitaciones. Para el domingo, el termómetro marcaría por arriba de los 30 grados.

Alerta amarilla

De acuerdo al informe, la provincia "será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora". "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera local", añade.

"En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo", concluye.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
2

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años
3

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
4

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Más que 100 puntos Parker: el mensaje del vino tucumano que terminó tatuado en el brazo de una joven francesa
5

Más que 100 puntos Parker: el mensaje del vino tucumano que terminó tatuado en el brazo de una joven francesa

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso
6

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso

Más Noticias
Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso

Ataque en Tafí del Valle: la declaración de Santiago Bagne será clave en el caso

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Comentarios