Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

Tucumán se encuentra en alerta amarilla y la lluvia se haría presente durante todo el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La jornada comenzó lluviosa, con 18 grados, humedad del 99%, vientos del sur a 13 kilómetros por hora y visibilidad a 7.000 metros. Para la tarde se espera que la máxima no supere los 25 grados.
La misma tendencia se espera para el sábado, aunque las temperaturas oscilarían entre los 20 y los 29 grados con probables precipitaciones. Para el domingo, el termómetro marcaría por arriba de los 30 grados.
Alerta amarilla
De acuerdo al informe, la provincia "será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora". "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera local", añade.
"En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo", concluye.