Alerta amarilla y paraguas obligatorio: anuncian lluvias fuertes para todo el viernes en Tucumán

Alerta amarilla

De acuerdo al informe, la provincia "será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora". "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera local", añade.