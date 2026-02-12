Secciones
Jueves de Comadres 2026: qué es, cuál es la tradición y qué hacer en Tucumán

Uno de los momentos más destacados del Carnaval, es el Jueves de Comadres, que este año se celebrará el 12 de febrero.

Hace 2 Hs

El Carnaval es mucho más que una fiesta. Se trata de una expresión cultural profunda que se transmite de generación en generación. Cada momento tiene un significado especial. Los Jueves de Comadres ocupan un lugar central en esta celebración.

Uno de los momentos más destacados es el Jueves de Comadres, que este año se celebrará el 12 de febrero. Este día tiene un fuerte componente ritual, donde las mujeres se reúnen para fortalecer los lazos de amistad y solidaridad, celebrando la hermandad entre ellas.

¿Qué pasa el Jueves de Comadres?

En el Jueves de Comadres las mujeres se reúnen en grupos y comparten comidas regionales, beben chicha, una bebida fermentada de maíz, cantan coplas tradicionales, bailan al ritmo de la música andina y se entregan regalos. Estos gestos simbolizan la unión y el cariño.

Este festejo tiene raíces prehispánicas, se vincula con rituales de agradecimiento a la Pachamama, la Madre Tierra. Se pide por la fertilidad y la abundancia. Con el tiempo, la celebración se fusionó con elementos de la cultura española y dio origen a la fiesta que conocemos hoy.

En Jujuy, cada pueblo y ciudad vive el Jueves de Comadres de manera particular. Existen elementos comunes. El espíritu de encuentro y celebración prevalece. En San Salvador de Jujuy, los festejos suelen concentrarse en lugares emblemáticos. Plazas, clubes y casas particulares se transforman en escenarios de fiesta.

Qué hacer en Tucumán para celebrar el Jueves de Comadres

El jueves 12 de febrero, a las 19.30 h, tendrá lugar el evento "Jueves de Comadres" en la Casa del Bicentenario, con el objetivo de fomentar la amistad, el vínculo y la confraternidad entre mujeres de todas las edades a través del comadrazgo.  

Durante el encuentro habrá bailes a cargo de agrupaciones invitadas y alumnos del taller de verano de la Escuela Jardín de la República y se realizará el tradicional "Topamiento de Comadres". La actividad es abierta a todo público, especialmente para mujeres que deseen renovar su vínculo o unirse como "Comadres". No se suspende por lluvia.

