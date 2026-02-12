Jueves de Comadres 2026: qué es, cuál es la tradición y qué hacer en Tucumán

Durante el encuentro habrá bailes a cargo de agrupaciones invitadas y alumnos del taller de verano de la Escuela Jardín de la República y se realizará el tradicional "Topamiento de Comadres". La actividad es abierta a todo público, especialmente para mujeres que deseen renovar su vínculo o unirse como "Comadres". No se suspende por lluvia.