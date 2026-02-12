Secciones
El dólar oficial profundiza su caída: cotiza a $1.391 y el BCRA acumuló U$S1.910 millones en 2026

El Banco Central aprovechó la baja del dólar para concretar su mayor compra del año.

El mercado cambiario atraviesa un escenario inusual en lo que va de 2026. Por primera vez desde noviembre, el dólar oficial rompió la barrera de los $1.400, al consolidar una tendencia bajista que convive con una agresiva acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA), que ya suma casi U$S2.000 millones en el año.

Precios en caída y distancia de la banda

El dólar mayorista cotizó a $1.391, tras retroceder un 3,3% en apenas cinco jornadas. Esta cotización es la más baja desde mediados de octubre y estira la distancia respecto al "techo" de la banda cambiaria a un 13,8% ($1.583). Por su parte, el minorista en el Banco Nación retrocedió hasta los $1.415.

Un récord de compras oficiales

Mientras el precio baja, el Banco Central hilvanó su 28° rueda consecutiva de compras. Solo este miércoles, la autoridad monetaria adquirió U$S214 millones (el 40% del volumen operado), lo que alcanzó los U$S1.910 millones en lo que va del año. Según analistas de PPI, el fuerte volumen operado en el mercado spot -el más alto desde las elecciones de medio término- sugiere la existencia de posibles "operaciones en bloque" que están inyectando liquidez al sistema.

