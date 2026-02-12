El dólar oficial profundiza su caída: cotiza a $1.391 y el BCRA acumuló U$S1.910 millones en 2026

Un récord de compras oficiales

Mientras el precio baja, el Banco Central hilvanó su 28° rueda consecutiva de compras. Solo este miércoles, la autoridad monetaria adquirió U$S214 millones (el 40% del volumen operado), lo que alcanzó los U$S1.910 millones en lo que va del año. Según analistas de PPI, el fuerte volumen operado en el mercado spot -el más alto desde las elecciones de medio término- sugiere la existencia de posibles "operaciones en bloque" que están inyectando liquidez al sistema.