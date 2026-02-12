El dólar oficial profundiza su caída: cotiza a $1.391 y el BCRA acumuló U$S1.910 millones en 2026

El mercado cambiario atraviesa un escenario inusual en lo que va de 2026. Por primera vez desde noviembre, el dólar oficial rompió la barrera de los $1.400, al consolidar una tendencia bajista que convive con una agresiva acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA), que ya suma casi U$S2.000 millones en el año.
Precios en caída y distancia de la banda
El dólar mayorista cotizó a $1.391, tras retroceder un 3,3% en apenas cinco jornadas. Esta cotización es la más baja desde mediados de octubre y estira la distancia respecto al "techo" de la banda cambiaria a un 13,8% ($1.583). Por su parte, el minorista en el Banco Nación retrocedió hasta los $1.415.
Un récord de compras oficiales
Mientras el precio baja, el Banco Central hilvanó su 28° rueda consecutiva de compras. Solo este miércoles, la autoridad monetaria adquirió U$S214 millones (el 40% del volumen operado), lo que alcanzó los U$S1.910 millones en lo que va del año. Según analistas de PPI, el fuerte volumen operado en el mercado spot -el más alto desde las elecciones de medio término- sugiere la existencia de posibles "operaciones en bloque" que están inyectando liquidez al sistema.