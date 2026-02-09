El dólar profundizó la caída y se alejó del techo de la banda

El dólar extendió la tendencia bajista en todas las franjas del mercado y volvió a marcar precios mínimos de casi tres meses, en una rueda con volumen sostenido y con presencia compradora del Banco Central. La baja se reflejó en el segmento mayorista, el minorista y el mercado informal.
El dólar mayorista, en mínimos desde noviembre
Con un volumen operado de U$S 430,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 16 pesos en la jornada, lo que representó una caída diaria de 1,1%, y cerró a $1.416. Se trató del valor más bajo desde el 19 de noviembre, cuando había tocado los $1.406,50.
Para este lunes, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.578,71, lo que dejó al tipo de cambio mayorista 162,71 pesos, equivalente a un 11,5%, por debajo del límite de libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 20 de agosto.
En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una baja de 39 pesos, equivalente a 2,7%.
El dólar al público y el blue acompañaron la baja
En el mercado minorista, el dólar al público cerró a $1.440 para la venta en el Banco Nación, con una baja de 10 pesos o 0,7% en el día. Fue también su nivel más bajo desde el 19 de noviembre.
En el año, el dólar minorista acumula un descenso de 40 pesos, también un 2,7%.
La cotización marginal acompañó el movimiento general. El dólar blue retrocedió 5 pesos, o 0,3%, y cerró a $1.430 para la venta, su piso desde el 4 de diciembre.
En 2026, el dólar blue acumula una caída de 100 pesos, lo que representa un retroceso de 6,5%.
El programa monetario del BCRA para 2026
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha una nueva fase de su programa monetario, estructurada en dos ejes principales.
Por un lado, el régimen de flotación entre bandas: desde el 1 de enero de 2026, el piso y el techo de la banda cambiaria se actualizan mensualmente según el último dato de inflación informado por el Indec.
Por otro, el esquema de compra de reservas preanunciada, que busca acumular divisas de manera consistente con la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.
Acciones, bonos y riesgo país
La calma cambiaria de las primeras semanas de 2026 se extendió en el inicio de la semana. En ese contexto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 4,5%, mientras que el S&P Merval, medido en dólares, cortó una racha negativa y avanzó 0,2%.
Los bonos en dólares también operaron en terreno positivo y el riesgo país cedió cerca de 2% para ubicarse en 502 puntos, luego del recalentamiento observado en la última semana.
Con el techo de la banda fijado en $1.578,71, el tipo de cambio mayorista quedó un 11,5% por debajo de ese límite, mientras el Banco Central —que según datos del mercado acumuló compras por U$S 1.474 millones en lo que va del año— mantiene como objetivo adquirir al menos U$S 10.000 millones antes de fin de 2026.