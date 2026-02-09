El dólar profundizó la caída y se alejó del techo de la banda

El dólar mayorista, en mínimos desde noviembre

Con un volumen operado de U$S 430,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 16 pesos en la jornada, lo que representó una caída diaria de 1,1%, y cerró a $1.416. Se trató del valor más bajo desde el 19 de noviembre, cuando había tocado los $1.406,50.