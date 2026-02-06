Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial profundizó su caída y la brecha con el techo de la banda ya supera el 10%

La cotización se encamina a cerrar su semana más floja en un mes. El dólar mayorista cayó hoy a $1.429.

DÓLAR. La cotización oficial cayó hoy. DÓLAR. La cotización oficial cayó hoy.
Hace 1 Hs

En una semana marcada por la abundancia de oferta, el dólar oficial operó con una marcada tendencia a la baja, alejándose un 10,2% del límite superior de la zona de intervención ($1.574,05). Se trata de la mayor holgura cambiaria registrada desde mediados de octubre, un fenómeno que le permite al equipo económico mayor margen de maniobra.

En el mercado mayorista, la divisa cerró a $1.429, y acumuló un retroceso del 1,2% en los últimos cinco días. Esta dinámica fue acompañada por una desaceleración deliberada en el ritmo de compras del Banco Central (BCRA). 

Aunque la autoridad monetaria encadenó su 24° jornada consecutiva de saldo positivo -con compras por U$S126 millones ayer-, el organismo busca evitar que su propia demanda presione al alza el tipo de cambio en un momento de estacionalidad clave.

Pese al saldo comprador de U$S1.400 millones en lo que va del año, las reservas brutas sufrieron un impacto contable tras el pago de U$S667 millones al FMI realizado este jueves. En el mercado paralelo, el "blue" se mantuvo estable en $1.440, mientras que los dólares financieros operaron mixtos: el MEP subió levemente a $1.456 y el CCL bajó a $1.497, consolidando un clima de relativa calma cambiaria.

Temas TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar hoy: la cotización oficial retrocedió $5 y el blue marcó su valor más bajo en dos meses

Dólar hoy: la cotización oficial retrocedió $5 y el "blue" marcó su valor más bajo en dos meses

Inflación y dólar: qué esperan los economistas para 2026 tras los cambios en el Indec

Inflación y dólar: qué esperan los economistas para 2026 tras los cambios en el Indec

El dólar oficial cerró sin cambios y se negoció por debajo de los $1.500 en Tucumán

El dólar oficial cerró sin cambios y se negoció por debajo de los $1.500 en Tucumán

Mercado cambiario: el dólar oficial bajó $5 y el blue operó estable tras la fuerte caída en la rueda previa

Mercado cambiario: el dólar oficial bajó $5 y el "blue" operó estable tras la fuerte caída en la rueda previa

Enero de calma financiera: el dólar blue se derrumbó $60 y el Riesgo País se mantiene debajo de los 500 puntos

Enero de calma financiera: el dólar "blue" se derrumbó $60 y el Riesgo País se mantiene debajo de los 500 puntos

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
4

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
5

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
6

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Inflación y dólar: qué esperan los economistas para 2026 tras los cambios en el Indec

Inflación y dólar: qué esperan los economistas para 2026 tras los cambios en el Indec

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

¿Qué dice el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos?

¿Qué dice el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos?

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios