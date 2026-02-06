El dólar oficial profundizó su caída y la brecha con el techo de la banda ya supera el 10%

Pese al saldo comprador de U$S1.400 millones en lo que va del año, las reservas brutas sufrieron un impacto contable tras el pago de U$S667 millones al FMI realizado este jueves. En el mercado paralelo, el "blue" se mantuvo estable en $1.440, mientras que los dólares financieros operaron mixtos: el MEP subió levemente a $1.456 y el CCL bajó a $1.497, consolidando un clima de relativa calma cambiaria.