Avanza la restauración del Conjunto Franciscano: entregan el proyecto ejecutivo para salvar su estructura

El ingeniero Daniel Mafud, referente de la comisión junto a la arquitecta Olga Paterlini, calificó el encuentro con la jefa municipal como "muy positivo". Mafud explicó que la elaboración de los pliegos técnicos demandó un año de trabajo especializado. “Poner en valor el Conjunto Franciscano tiene que ver con nuestra identidad y con apreciar el patrimonio cultural y religioso de la provincia”, destacó.