Avanza la restauración del Conjunto Franciscano: entregan el proyecto ejecutivo para salvar su estructura

El proyecto para recuperar la Iglesia y el Convento de San Francisco, una de las joyas arquitectónicas y religiosas más importantes de Tucumán, entró en una fase decisiva. La Comisión de Puesta en Valor del Conjunto Franciscano entregó a la intendenta Rossana Chahla el detalle de las nuevas intervenciones, centradas en la consolidación estructural del edificio.
Las obras proyectadas incluyen dos frentes críticos: el sellado de grietas en las bóvedas superiores y el recalce de las cimentaciones (refuerzo de las bases). Estos trabajos son indispensables para revertir el deterioro del templo, ubicado frente a la Plaza Independencia, y permitir su esperada reapertura al público.
El ingeniero Daniel Mafud, referente de la comisión junto a la arquitecta Olga Paterlini, calificó el encuentro con la jefa municipal como "muy positivo". Mafud explicó que la elaboración de los pliegos técnicos demandó un año de trabajo especializado. “Poner en valor el Conjunto Franciscano tiene que ver con nuestra identidad y con apreciar el patrimonio cultural y religioso de la provincia”, destacó.