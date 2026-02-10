El presidente del Colegio de Abogados respaldó la "carta" del Defensor Oficial

El presidente del Colegio de Abogados señaló que el texto es “muy interesante” y que, a su entender, se trata de exhortaciones sobre temas que competen al buen manejo de la justicia. “El primer pedido es que cumplan la ley; sin dudas que la gran mayoría de los jueces la cumple, pero hay casos en los que no. El cumplimiento de la ley es una función del juez y debe hacerlo de esa manera y no con una interpretación particular. Creo que a eso se refiere: lo que busca (Acuña) con todos los puntos es que realmente el proceso sea como debe ser”, consideró, en entrevista con Buen Día Verano, de LG Play.