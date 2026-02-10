El presidente del Colegio de Abogados respaldó la "carta" del Defensor Oficial

El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Alberto López Domínguez, respaldó el contenido de la carta elaborada por el defensor oficial, Agustín Eugenio Acuña, dirigida a los jueces y funcionarios judiciales. “Debemos tomarla, interpretarla y leerla, y a esto sumar lo que cada uno tenga a su alcance para mejorar la administración de justicia”, reafirmó.
El escrito titulado “Carta a los jueces ante quienes litigo” enumera 10 planteos hacia los jueces y juezas que van desde la aplicación correcta de la ley y la llegada a horario a los tribunales hasta el abandono de los egoísmos y la aceptación de críticas. Lo expuesto por el abogado y doctor en Humanidades resonó en la Justicia tucumana y se multiplicaron las opiniones al respecto, con críticas y apoyos.
El presidente del Colegio de Abogados señaló que el texto es “muy interesante” y que, a su entender, se trata de exhortaciones sobre temas que competen al buen manejo de la justicia. “El primer pedido es que cumplan la ley; sin dudas que la gran mayoría de los jueces la cumple, pero hay casos en los que no. El cumplimiento de la ley es una función del juez y debe hacerlo de esa manera y no con una interpretación particular. Creo que a eso se refiere: lo que busca (Acuña) con todos los puntos es que realmente el proceso sea como debe ser”, consideró, en entrevista con Buen Día Verano, de LG Play.
Si bien López Domínguez planteo que él se habría expresado de otra manera, remarcó que comparte el contenido del escrito. “Los conceptos están claros y no queda más que compartirlos”, aseveró. Y agregó: “creo que no es una generalización en sí misma, sino esta cuestión de hablar con los jueces y, en esta especie de dialéctica del deseo de Reyes, decir cómo quisiéramos que sean las cosas”.
Sobre todo, el titular de la entidad subrayó el valor de la carta de Acuña por su rol como defensor oficial. “Forma parte del Poder Judicial y les está diciendo a los propios jueces cómo deberían ser las cosas desde su punto de vista. La carta podría haber sido escrita por otro abogado que ejerza la profesión, pero esta tiene otro valor”, indicó.
López Domínguez reconoció que hay jueces que no cumplen su horario en despacho o que son impuntuales, y siguió la línea del discurso de Acuña sobre que se debe dar “el respeto mínimo de estar presente en audiencias convocadas a determinada hora con la realización de los trámites”. “Yo soy abogado, pero también soy mediador, y la gente valora mucho estar a tiempo para comenzar las audiencias de mediación. Es el respeto que se deben y se merecen, que también lo deben tener los jueces; es la forma de trabajar”, insistió.
Servidores públicos
En el punto tres de la carta, Acuña pide a los jueces que “recuerden que son servidores públicos”, y el presidente del Colegio de Abogados se expresó en el mismo sentido. “Los jueces lo son y los distintos funcionarios públicos también. Con sus características y su jerarquía, que nadie duda de eso, pero no nos apartemos del concepto de servidores públicos que debe estar presente”, coincidió.
Asimismo, López Domínguez llamó a la voluntad conjunta de los miembros del Poder Judicial. “Esta carta no se escribiría si no ocurrieran estas cosas. Sin dudas que hay jueces muy buenos y que cumplen sus tareas, como también distintos empleados que conforman todo el servicio de la administración de justicia. Pero creo que la carta apunta un poco a esto: mejoremos todos juntos, vamos todos juntos, hagamos un servicio de administración de justicia mejor”, pidió.
Por último, el titular del Colegio añadió un “onceavo deseo a los Reyes Magos”, siguiendo con el formato de la carta de Acuña. “El Poder Judicial hizo cambios importantísimos en los últimos años y esto se ha visto reflejado en la agilidad en los juicios. Eso es indudable. Por eso sumo una exhortación: las estadísticas son muy buenas, sumaría calidad jurídica. Entonces, si tenemos procesos más rápidos, hagamos procesos de mejora calidad jurídica”, opinó.
“Esto va de la mano con lo que dice Acuña sobre que no nos limitemos a cumplir los plazos procesales. Mejoremos en el cumplimiento, en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer. Me refiero a los jueces y también a los abogados: también quiero que los abogados ejerzan mejor su profesión, se formen más, se capaciten más”, dijo López Domínguez. “Hay una obligación principal del Poder Judicial, de los jueces que la integran, de los abogados y de cualquier otra persona que esté vinculada a los juicios”, cerró.