Carnaval, Semana Santa y más: siete meses consecutivos tendrán fines de semana largos

También abril tendrá un fin de semana extra largo, pero será el último mes con un fin de semana de cuatro días en el primer semestre. En este caso se celebrará la Semana Santa durante la primera semana del mes. El 2 y 3 serán Jueves Santo y Viernes Santo. Luego llegará el fin de semana. En esta oportunidad, el 2 –jueves– también será feriado, pero no por la celebración católica, sino por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.