Carnaval, Semana Santa y más: siete meses consecutivos tendrán fines de semana largos
El cronograma de 2026 ofrece múltiples oportunidades para organizar escapadas en familia. Conocé cómo se integran los días no laborables y qué dice la ley sobre el pago extra para quienes presten servicios durante las jornadas de descanso.
Los argentinos esperan con emoción cada feriado, mucho más si se trata de fines de semana largos. Esta unión de días de descanso permite hacer planes más extensos con familia y amigos y hacer alguna escapada a destinos cercanos. Tanto febrero como los seis meses que siguen tendrán fines de semana largos, para suerte de quienes eligen el descanso.
Por otra parte, quienes no pueden elegir no prestar servicios también tendrán una compensación. A quienes les toque trabajar de modo indistinto durante los feriados, les corresponde una paga extra por haber prestado servicio en esos días. Esta normativa está contemplada en las legislaciones nacionales, por lo que es un derecho del trabajador recibir el doble del pago correspondiente a un día normal.
Siete meses consecutivos con fines de semana largos
El primer fin de semana extra largo del 2026 está a punto de llegar para todos los argentinos. El principio de la semana próxima se unirá a los dos días del fin de semana para formar un descanso extendido de cuatro días. Por eso, el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 se podrán hacer planes divertidos de larga duración. Se trata del feriado de Carnaval, que cada año se festeja en Argentina.
En marzo también habrá un fin de semana extra largo formado por un fin de semana normal, un día no laborable con fines turísticos y un feriado no trasladable. El 24 de marzo se celebra el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año coincidirá con un martes. A él se le adicionará el día no laborable del lunes 23.
También abril tendrá un fin de semana extra largo, pero será el último mes con un fin de semana de cuatro días en el primer semestre. En este caso se celebrará la Semana Santa durante la primera semana del mes. El 2 y 3 serán Jueves Santo y Viernes Santo. Luego llegará el fin de semana. En esta oportunidad, el 2 –jueves– también será feriado, pero no por la celebración católica, sino por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.
En mayo, el fin de semana largo será solo de tres días. Al sábado 2 y domingo 3 se sumará el viernes 1, Día del Trabajador. En junio, el feriado será el del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Aunque se conmemora el 17, se trasladará al lunes 15 y formará un “finde” de tres días con el sábado 13 y domingo 14.
Julio, por su parte, llega con el Día de la Independencia, que es un feriado no trasladable. Este año coincidirá con un jueves al que se le adicionará el viernes 10 –como día no laborable–, el sábado 11 y domingo 12. Finalmente, el séptimo mes con fin de semana largo será agosto, con el 17, Paso a la Inmortalidad del General San Martín, como parte de él. Al lunes 17 se sumarán también el sábado 15 y domingo 16.