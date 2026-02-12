Carnaval de la Familia en El Cadillal: Sergio Galleguillo dará un show gratuito en Tucumán

El fin de semana extra largo está a punto de llegar y los tucumanos ya están buscando opciones para celebrar el Carnaval. Por eso la comuna de El Cadillal, así como otras ciudades de la provincia, organizaron un festejo especial para la participación de toda la familia. La velada incluirá la presentación de reconocidos artistas provinciales y nacionales y será de entrada libre y gratuita.
A partir de las 16 del lunes 16 de febrero, las actividades darán inicio en las inmediaciones del lago del dique. Será el “4° Carnaval de la Familia Gladys Medina”, uno de los más grandes del norte. La fiesta está pensada para disfrutar, bailar y compartir en un entorno natural único.
Cartelera del Carnaval en El Cadillal
En la playa del dique se pondrá un escenario en torno al cual las familias podrán ir asegurándose lugares. La música y la alegría del Carnaval serán los protagonistas de la tarde. Pero los shows serán la coronación del evento del próximo lunes. Subirán al escenario artistas como Dúo Tafí, Los Avelinos 3G, Gladys “La Bomba Tucumana”, Christian Herrera y Sergio Galleguillo.
La organización del evento se realizó en conjunto entre la Comuna de El Cadillal, el Ministerio del Interior, el Ente Tucumán Turismo y el Gobierno de la provincia. También fueron invitados los artistas de La Banda de Coki y de los grupos La Diverband, Los Diferentes y Sapukay.
Actividades para hacer el fin de semana en El Cadillal
Además de la gran convocatoria para el lunes 16, durante todo el fin de semana habrá actividades extra para disfrutar de El Cadillal. El Museo Arqueológico El Cadillal (MAC), ubicado en el Complejo Turístico Puerto Argentino, está abierto al público de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados, domingos y feriados de 11 a 19. La entrada tiene un costo de $1.000 para adultos y de $500 para menores de 5 a 16 años y jubilados.
Una de las atracciones más novedosas del dique la ofrecen las aerosillas, con vista panorámica desde el punto de llegada. La entrada para adultos tiene un costo de $10.000 y de $8.000 para menores y jubilados. La atención es de lunes a viernes de 10 a 12 y de 13:30 a 20. Sábados y domingos, de 10 a 20.