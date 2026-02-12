Carnaval de la Familia en El Cadillal: Sergio Galleguillo dará un show gratuito en Tucumán

Actividades para hacer el fin de semana en El Cadillal

Además de la gran convocatoria para el lunes 16, durante todo el fin de semana habrá actividades extra para disfrutar de El Cadillal. El Museo Arqueológico El Cadillal (MAC), ubicado en el Complejo Turístico Puerto Argentino, está abierto al público de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados, domingos y feriados de 11 a 19. La entrada tiene un costo de $1.000 para adultos y de $500 para menores de 5 a 16 años y jubilados.